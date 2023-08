Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



10.08.2023



17,31 EUR +4,03% (10.08.2023, 16:22)



DE000A2YN900



A2YN90



TMV



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Das Göppinger Unternehmen mache Fortschritte, die sowohl bei Investoren als auch bei den Analysten ganz gut ankämen. Die Aktie des Spezialisten für Fernwartungssoftware habe sich nach den Zahlen in eine charttechnisch spannende Position gebracht.Goldman Sachs ("buy") sehe die Gesellschaft auf Wachstumskurs und habe das Kursziel nach den Zahlen von 21 auf 23,50 Euro erhöht - das sei noch rund 35% Potenzial für den Titel. Und auch das Vertrauen der Investoren kehre mehr und mehr zurück. Seit Jahresbeginn habe das Papier bereits einen Zuwachs von über 40% verbucht und stehe unmittelbar vor einer Trendfortsetzung.Mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand um 17,14 Euro würde ein charttechnisches Kaufsignal generiert. Dann wäre Luft für eine Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends Richtung 20 Euro. Anleger könnten weiter auf dieses Szenario setzen, den Stopp bei der TeamViewer-Aktie aber sukzessive nachziehen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (analyse vom 10.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link