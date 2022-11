Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

11,425 EUR +17,32% (02.11.2022, 09:53)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

11,24 EUR +15,57% (02.11.2022, 09:39)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (02.11.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der Softwareanbieter habe nach einem soliden dritten Quartal die Planvorgaben für das laufende Jahr bestätigt. Besonders interessant: Das Geschäft mit den wichtigen Großkunden (Enterprise) habe in Q3 trotz der makroökonomischen Herausforderungen währungsbereinigt um starke 37% gesteigert werden können.In den Monaten Juli bis September seien bei TeamViewer die in Rechnung gestellten Umsätze (Billings) - die zentrale Wachstumsgröße des Konzerns - um 15% auf 144,6 Mio. Euro gestiegen. Dabei habe der Anbieter von Fernwartungs- und Videokonferenzsoftware u.a. auch vom schwachen Euro profitiert. Währungsbereinigt habe das Wachstum 7% betragen.Fortschritte habe TeamViewer bei der Profitabilität gemacht. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe um 42% auf gut 60 Mio. Euro zugelegt. Die dementsprechende Marge sei um 8% auf 41,6% geklettert. Die Ergebnisse seien etwas besser ausgefallen als Analysten es erwartet hätten.Die bestätigte Prognose dürfte das Vertrauen der Investoren weiter stärken. Es warte allerdings noch viel Arbeit auf Vorstand Steil und Finanzvorstand Michael Wilkens. Könne TeamViewer ausreichend neue Kunden für seine Softwarelösungen an Land ziehen und die Profitabilität im Geschäft mit den Bestandskunden weiter steigern, dann dürfte die unverändert günstig bewertete Aktie weiter Boden gutmachen. Mit dem Sprung über den Abwärtstrend würde sich auch das Chartbild aufhellen. Großaktionär Permira Holdings (Anteil: 19,97%) dürfte die Entwicklung weiter genau beobachten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)