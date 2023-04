Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (17.04.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Über die Planvorgaben für das laufende Jahr bei TeamViewer habe "Der Aktionär" bereits berichtet. Auch die charttechnische Situation sei erörtert worden. Zum Wochenstart liege der Fokus auf einer Doppelhochstufung von Berenberg. Die Experten sähen einen guten Zeitpunkt zum Einstieg und hätten ein Kurspotenzial von rund 44 Prozent ermittelt."Aktionär"-Leser würden wissen: TeamViewer peile im laufenden Jahr trotz der Zurückhaltung einiger Kunden ein prozentual zweistelliges Umsatzwachstum an. Zudem sollten die Margen weiter verbessert werden. Abgerundet werde der Newsflow durch ein weiteres Aktienrückkaufprogramm. Die Einschätzungen der Analysten würden dennoch recht unterschiedlich ausfallen.Bei Berenberg gehe der Daumen ab sofort aber klar nach oben. Nach herausfordernden Jahren 2021 und 2022 zeichne sich beim Softwarekonzern nun eine Wende zum Positiven ab, habe Analyst Gustav Froberg geschrieben. In Europa zähle das Papier mit zu den am günstigsten bewerteten der Branche. Froberg habe die Einschätzung für die Aktie "hold" auf "buy" hochgesetzt und das Kursziel von 14,50 auf 21,00 Euro angehoben.Anleger sollten vor einem (Zu-)Kauf aber das Kaufsignal mit dem Sprung über die 16-Euro-Marke Euro abwarten, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur TeamViewer-Aktie. (Analyse vom 17.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)