Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,055 EUR +7,58% (16.12.2022, 09:04)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

12,10 EUR -5,14% (15.12.2022)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (16.12.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.TeamViewer habe sich die zuletzt spürbar zugenommene Kritik von Investoren zu Herzen genommen und eine Ausstiegsmöglichkeit aus dem teuren Sponsorvertrag mit dem englischen Fußballclub Manchester United (ManU) ausgehandelt. Die Investoren würden erfreut reagieren. Die Aktie setze ihre Aufwärtsbewegung mit einem Kurssprung fort.Nach vertraulichen Gesprächen in den vergangenen Monaten hätten die Unternehmen vereinbart, dass ManU die Rechte am Trikotsponsoring zurückkaufen und sich einen neuen Hauptsponsor suchen könne.Mit der Vereinbarung gehe die Erwartung einher, dass die Göppinger so schnell wie möglich aus der Rolle als Haupttrikotsponsor ausstiegen. Das solle die Kostenbelastung aus dem Sponsoring bei dem Spezialisten für Fernwartungssoftware auf einen einstelligen Millionen-Dollar-Betrag senken und die Profitabilität damit deutlich erhöhen. Mit einem angepassten Umfang der Partnerschaft sei es TeamViewer weiterhin möglich, seine Markenbekanntheit mithilfe der Reichweite von ManU auszubauen.Zur Erinnerung: TeamViewer habe sich im März 2021 bei den Briten als Sponsor eingekauft und das teuer bezahlt: Wegen der hohen Kosten für die Werbung habe das Unternehmen damals seine Ergebnisprognose gesenkt und damit die eigenen Anleger geschockt, die die Aktie deutlich hätten fallen lassen. Konkrete Zahlen habe TeamViewer nicht genannt, doch Medienberichten zufolge habe der Platz des Firmenlogos auf der Trikotbrust des englischen Premier-League-Teams gut 50 Millionen Euro jährlich gekostet. Zum Vergleich: TeamViewer habe im Jahr 2021 gut 501 Millionen Euro Umsatz gemacht - rund ein Zehntel der Erlöse sei demnach für ein Sportsponsoring draufgegangen.TeamViewer habe mit Ausbruch der Corona-Pandemie wegen seiner Videokonferenzlösungen einen Sondernachfrage-Boom erlebt, die Aktie sei von Rekord zu Rekord geeilt - bis Mitte 2020 sei sie auf ihr Rekordhoch von fast 55 Euro geklettert. Danach sei es abwärts gegangen, auch weil das Wachstum aus der Pandemie-Hochphase schnell abgeebbt sei. Im Oktober 2021 sei hinzugekommen, dass TeamViewer seine Mittelfristziele kassiert habe, was den Kurs erneut habe einbrechen lassen. Davon habe er sich bis heute nicht erholt: Am Donnerstag habe das Papier bei 12,10 Euro geschlossen. Heute dürften zunächst wieder Notierungen von über 13 Euro auf dem Kurszettel stehen."Der Aktionär" habe bereits berichtet, dass TeamViewer zuletzt operative Fortschritte gemacht habe und mit einem starken Free Cashflow punkte. Dadurch könnten Schulden weiter zurückgeführt und Aktienrückkäufe getätigt werden. Der Rückzug bei ManU passe da gut ins Bild. Am Ende warte aber dennoch viel Arbeit auf den Vorstand. Verdichten sich die Anzeichen, dass TeamViewer 2022 die operative Kurve gekriegt hat, dürfte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung Richtung 15 Euro fortsetzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.12.2022)