ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (26.07.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft solle das Procut-Lifecycle-Management von Siemens mithilfe von Augmented- und Mixed-Reality-Lösungen aus dem Hause Teamviewer optimiert werden. Solle heißen: Durch die Kooperation könnten Kunden von Siemens weltweit ihren Produktentwicklungsprozess verbessern. Die Anleger würden im Vorfeld der Q2-Zahlen gelassen reagieren."Die Zusammenarbeit soll die Leistungsfähigkeit der AR-Plattform TeamViewer Frontline mit der Teamcenter®-Software von Siemens kombinieren, einer führenden Product-Lifecycle-Management-Lösung (PLM) aus dem Siemens Xcelerator-Portfolio", heiße es in einer entsprechenden Mitteilung. Am Ende knüpfe TeamViewer damit an bestehende Kooperationen mit SAP und Google an, um das Geschäft mit den AR-Lösungen anzukurbeln.Ein Blick auf die heutige Kursreaktion und die Kursentwicklung im laufenden Jahr zeige: Das Vertrauen der Anleger sei nach der desaströsen Entwicklung aus dem Vorjahr noch nicht zurück. Die Aktie notiere knapp über ihrem Jahrestief.Die nächste Gelegenheit, die Anleger von der TeamViewer-Story zu überzeugen, habe der Vorstand bereits am 3. August, mit der Vorlage der Q2-Zahlen. Während in Europa mit einigen Unwägbarkeiten zu rechnen sei, sollte die Gesellschaft in Amerika auf Kurs sein, habe es zuletzt bei Warburg Research geheißen. Die Billings, also die in Rechnung gestellten Umsätzen der kommenden zwölf Monate, dürften 140 Millionen Euro erreicht haben. Die bereinigte EBITDA-Marge sollte mit 44 Prozent niedriger ausfallen als im ersten Quartal (51 Prozent). Neben den Billings und der Marge stünden Aussagen zu den zunehmenden Konjunkturunsicherheiten im Fokus.Das Fazit habe Bestand: Die Erwartung der Investoren sei gering. Die Aktie habe zuletzt im Bereich des Jahrestiefs knapp über der 9-Euro-Marke seitwärts gependelt. Die ersten Wochen des Jahres hätten aber gezeigt, dass positive Nachrichten für Kurssprünge sorgen könnten. Die Kooperation mit Siemens zähle aber eher nicht dazu. Dennoch würde mit dem nachhaltigen Sprung über die 10-Euro-Marke ein charttechnisches Kaufsignal mit Ziel 11,75 und 13,50 Euro generiert. Ein enger Stopp knapp unter dem Jahrestief sichere gegen größere Rückschläge ab. (Analyse vom 26.07.2022)