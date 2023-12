Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



13,145 EUR +1,08% (07.12.2023, 15:58)



13,15 EUR +1,23% (07.12.2023, 15:48)



DE000A2YN900



A2YN90



TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (07.12.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der Göppinger Softwareanbieter habe heute ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu 150 Mio. Euro beschlossen. Der Rückkauf werde zeitnah beginnen und solle innerhalb des Jahres 2024 abgeschlossen sein. Vorstand Oliver Steil stelle zudem eine steigende Profitabilität und hohe Cashflows in Aussicht.Investoren würden einen Aktienrückkauf in der Regel positiv bewerten. Zum einen erhöhe das Unternehmen mit den zurückerworbenen Anteilen die Kontrolle. Zum anderen werde der Gewinn je Aktie automatisch erhöht. Insgesamt gelte ein Rückkaufprogramm auch als Vertrauensbeweis in die eigene operative Entwicklung. Vorstand Steil spreche daher auch von einem "Beweis für unser Vertrauen in die langfristigen Wachstumsaussichten und die finanzielle Stärke des Unternehmens".Operativ sei TeamViewer weiter auf Kurs. "Im Jahr 2023 haben wir wichtige Meilensteine erreicht", so Steil. "Wir haben umfangreiche Upgrades unserer Remote- und Tensor-Lösungen vorgestellt, große Fortschritte im Rahmen unserer Technologiepartnerschaften erzielt und wichtige Großkundenprojekte in allen Regionen abgeschlossen." Doch damit nicht genug: "Wir haben unseren Vorstand zukunftsfähig aufgestellt und den Umfang unserer Partnerschaft mit Manchester United angepasst, was ab Mitte nächsten Jahres zu einer höheren Profitabilität führen wird. Gleichzeitig generieren wir weiterhin hohe Cashflows."