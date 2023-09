Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Darauf hätten viele Investoren bei TeamViewer gewartet: Die Gesellschaft sei ab der kommenden Saison 2024/25 nicht mehr Hauptsponsor des Fußballclubs Manchester United. Das werde sich spürbar auf die Profitabilität des Softwareanbieters auswirken. Die Aktie reagiere entsprechend freundlich. Eine Bestandsaufnahme.Der US-Technologiekonzern QUALCOMM werde ab der Saison 2024/25 neuer Haupttrikotsponsor von Manchester United und löse damit TeamViewer ab. Der positive Einfluss auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) werde sich bei TeamViewer dem Vernehmen nach 2024 auf rund 17,5 Millionen Euro belaufen und 2025 auf etwa 35 Millionen Euro.Zum Vergleich: Analysten würden bisher für 2025 ein EBITDA von 299 Millionen Euro erwarten. Bis zum Ende der Saison 2025/26 wolle TeamViewer in reduziertem Umfang eine Partnerschaft mit Manchester United aufrechterhalten. Im Rahmen des angepassten Vertrags könnten die Göppinger Werbung auf digitalen Kanälen sowie im Stadion schalten, Kunden und Partner zu Veranstaltungen einladen sowie ihre Technologie demonstrieren.Mitte Dezember hätten der Fußballclub und TeamViewer eine Ausstiegsmöglichkeit aus dem Hauptsponsorvertrag ausgehandelt. Vorausgegangen sei viel Kritik an dem teuren Deal vor allem seitens der Investoren des Softwareanbieters.Der anstehende operative Gewinnsprung passe bei TeamViewer gut ins Bild. Der Spezialist für Fernwartungssoftware habe zuletzt bereits operative Fortschritte gemacht, die sowohl bei Investoren als auch bei den Analysten ganz gut angekommen seien. Die Aktie habe sich im laufenden Jahr daher auch recht stark entwickelt.Ein Ende der Fahnenstange ist aus Sicht des "Aktionär" noch nicht in Sicht - zumal angesichts der jüngsten Entwicklung schon bald wieder Übernahmegerüchte hochkochen dürften, so Michael Schröder. (Analyse vom 13.09.2023)