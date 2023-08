Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von TeamViewer befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (01.08.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit seinem Zahlenwerk zum abgelaufenen Quartal habe TeamViewer überzeugt. Trotz gestiegener Kosten habe der deutsche Fernwartungsspezialist mehr verdient als erwartet. Die Anleger würden die News gut aufnehmen und die Aktie um acht Prozent nach oben an die TecDAX-Spitze schicken. "Aktionär"-Leser würden sich freuen.Mit einem Erlös von 154 Millionen Euro habe TeamViewer im zweiten Quartal zwölf Prozent mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. An Fahrt habe die Nachfrage im Geschäft mit Großkunden gewonnen, das nach einem etwas schwächeren Vorquartal im Fokus der Analysten gestanden habe. Das Volumen der verbindlich abgeschlossenen Verträge (Billings) sei hier zum Vorjahresquartal währungsbereinigt um neun Prozent auf 28,7 Millionen Euro gestiegen. Im Hauptgeschäft mit kleinen und mittelgroßen Unternehmen hätten die Billings währungsbereinigt um 14 Prozent auf knapp 122 Millionen Euro angezogen.Das EBITDA sei im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent auf 63,8 Millionen Euro geklettert und habe damit die Erwartungen der Analysten um acht Prozent übertroffen. Die dazugehörige Marge sei aufgrund saisonaler Effekte und gestiegener Kosten um zwei Prozentpunkte auf 41 Prozent geklettert. Unter dem Strich habe der Softwareanbieter wegen günstiger Steuereffekte und einem verbesserten Finanzergebnis 34 Millionen Euro und damit fast dreimal so viel wie im Vorjahr verdient."Der Aktionär" habe die TeamViewer-Aktie im Oktober 2022 bei einem Kurs von 7,96 Euro zum Kauf empfohlen. Beflügelt durch das starke Zahlenwerk notiere der deutsche Technologietitel inzwischen bei über 16,70 Euro. Leser hätten ihren Einsatz damit innerhalb von zehn Monaten verdoppelt. Dabeibleiben, rät Lukas Meyer. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot zudem mit einem Call darauf, dass die Aktie das Jahreshoch von Anfang Mai bei 17,06 Euro überwinden wird. (Analyse vom 01.08.2023)mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link