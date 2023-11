NYSE-Aktienkurs Target-Aktie:

Kurzprofil Target Corporation:



Die Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT) gehört zu den größten Einzelhändlern der USA und ist nach Walmart der zweitgrößte Discounteinzelhändler des Landes. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Minneapolis, Minnesota und ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. (16.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Target-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup erhöhen das Kursziel für die Aktie von Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT) von 117 auf 142 USD.Der Teil der Margenerholung bei Target sei im 3. Quartal besser als erwartet verlaufen, was auf ein gutes Bestands- und Kostenmanagement zurückzuführen sei, so Citi in einer Research Note. Die Firma sage, dass, obwohl die Umsatzzahlen nicht schlechter gewesen seien als erwartet, das Ergebnis auf einer absoluten Basis immer noch schwach sei und das Unternehmen prognostiziere den gleichen Rückgang im mittleren einstelligen Bereich im vierten Quartal. Es sei schwer zu sagen, wann die negativen Umsätze von Target abklingen würden, so Citi.Die Analysten der Citigroup bewerten die Aktie von Target weiterhin mit "neutral". (Analyse vom 16.11.2023)Börsenplätze Target-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Target-Aktie:117,35 EUR -2,53% (16.11.2023, 13:30)