Tradegate-Aktienkurs Target-Aktie:

138,05 EUR -0,22% (27.02.2024, 12:18)



NYSE-Aktienkurs Target-Aktie:

150,15 USD -0,88% (26.02.2024)



ISIN Target-Aktie:

US87612E1064



WKN Target-Aktie:

856243



Ticker-Symbol Target-Aktie:

DYH



NYSE-Symbol Target-Aktie:

TGT



Kurzprofil Target Corporation:



Die Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT) gehört zu den größten Einzelhändlern der USA und ist nach Walmart der zweitgrößte Discounteinzelhändler des Landes. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Minneapolis, Minnesota und ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. (27.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Target-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer heben in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT) an.Mit Blick auf die bevorstehende Veröffentlichung der Zahlen sehe Oppenheimer eine von zwei verbleibenden schwächeren Auslieferungen. Die Analysten würden weiterhin einen Rückgang des Umsatzes im mittleren einstelligen Bereich erwarten, aber jetzt mit einem EPS über der Mitte der Q4-Prognose rechnen. Für das GJ24 erwarte Oppenheimer konservative Ziele, ähnlich wie in der jüngsten Vergangenheit, mit einer Spanne von 8,75 USD gegenüber einer Marktschätzung von 9,14 USD.Oppenheimer glaube auch, dass das Management die mittelfristigen operativen Margenziele aktualisieren könnte. Die Analysten würden weiterhin einen Weg zu einer operativen Marge von fast 6% und einem Gewinn von über 10 USD bis zum GJ25 sehen. Nach einer mehr als 40-prozentigen Erholung von den Tiefstständen im Oktober wäre Oppenheimer in der Lage, jede Schwäche mit einem wahrscheinlich konservativen Leitfaden auszunutzen. Target bleibe für das Unternehmen ein Top-Pick.Die Analysten von Oppenheimer stufen die Target-Aktie unverändert mit "outperform" ein. Das Kursziel werde von 160,00 auf 170,00 USD gesteigert. (Analyse vom 26.02.2024)Börsenplätze Target-Aktie: