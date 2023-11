NYSE-Aktienkurs Target-Aktie:

130,46 USD +17,75% (15.11.2023, 22:00)



ISIN Target-Aktie:

US87612E1064



WKN Target-Aktie:

856243



Ticker-Symbol Target-Aktie:

DYH



NYSE-Symbol Target-Aktie:

TGT



Kurzprofil Target Corporation:



Die Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT) gehört zu den größten Einzelhändlern der USA und ist nach Walmart der zweitgrößte Discounteinzelhändler des Landes. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Minneapolis, Minnesota und ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. (16.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Target-Aktienanalyse von TD Cowen:Die Analysten von TD Cowen stufen die Aktie von Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT) nach dem Q3-Bericht von "outperform" auf "market-perform" herab.Die Vergleiche von Targets Ermessensspielraum würden in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 deutlich nachlassen, was zu besseren Zahlen führen könnte, aber auch den vorsichtigen Faktor impliziere, dass die Prognosen eher auf einer starken zweiten Hälfte des Geschäftsjahres als auf der ersten Hälfte beruhen würden, so TD Cowen in einer Research Note. Das Unternehmen gehe davon aus, dass die budgetbewussten Verbraucher weiterhin negative Trends in den Kategorien Wohnen, Bekleidung und Hartwaren des Unternehmens vorantreiben würden. TD sei der Ansicht, dass ein angespannter Verbraucher das Wachstum von Target weiterhin unter Druck setzen werde.Die Analysten von TD Cowen stufen die Aktie von Target von "outperform" auf "market-perform" zurück und senken das Kursziel von 161 auf 148 USD. (Analyse vom 16.11.2023)Börsenplätze Target-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Target-Aktie:116,75 EUR -3,03% (16.11.2023, 14:59)