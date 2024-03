Tradegate-Aktienkurs Target-Aktie:

160,45 EUR +3,35% (06.03.2024, 15:44)



NYSE-Aktienkurs Target-Aktie:

172,695 USD +2,44% (06.03.2024, 15:30)



ISIN Target-Aktie:

US87612E1064



WKN Target-Aktie:

856243



Ticker-Symbol Target-Aktie:

DYH



NYSE-Symbol Target-Aktie:

TGT



Kurzprofil Target Corporation:



Die Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT), 1902 gegründet, Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota, ist ein Einzelhandelsunternehmen in den USA, das eine breite Palette von Produkten anbietet. Das Sortiment umfasst Bekleidung für alle Altersgruppen und Geschlechter, Schmuck, Accessoires und Schuhe sowie Beauty- und Körperpflegeprodukte. Darüber hinaus hat das Unternehmen Artikel für Babys, Haushaltsreinigungsprodukte, Papierwaren und Tierbedarf im Angebot. Im Lebensmittelbereich bietet Target Trockenwaren, Molkereiprodukte, Tiefkühlkost, Getränke, Süßwaren, Snacks, Feinkost, Backwaren, Fleisch und Lebensmittelservice an. Die Elektronikabteilung umfasst Videospiel-Hardware und -Software, Spielzeug, Unterhaltungselektronik, Sportartikel und Reisegepäck. Das Unternehmen führt auch Möbel, Beleuchtung, Aufbewahrungslösungen, Küchengeräte, Heimdekoration, Bett- und Badartikel, Heimwerkerbedarf, Schul- und Bürobedarf, Grußkarten und Partybedarf sowie saisonale Waren. (06.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Great Falls (www.aktiencheck.de) - Target-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:Michael Baker, Analyst vom Investmenthaus D.A. Davidson & Co., stuft die Aktie von Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT) weiterhin mit "buy" ein.Die Umsätze von Target seien im Vergleich zum Vorjahr immer noch rückläufig und würden es voraussichtlich auch im ersten Quartal sein, obwohl die Wende zum Wachstum kommen werde, wahrscheinlich im zweiten Quartal 2024, da Target den Beginn der schlimmsten negativen Umsatzentwicklung vor einem Jahr, die zum Teil auf das Pride-Problem zurückzuführen sei, abwarte, so der Analyst in einer Research Note.Target sei dabei, die Probleme der letzten Jahre zu überwinden, einschließlich des Überangebots an Lagerbeständen, was zu einer weiteren Erholung der operativen Margen führen dürfte, die wieder in den Bereich vor der Pandemie zurückkehren würden, so das Unternehmen weiter.Michael Baker, Analyst von D.A. Davidson & Co., stuft die Aktie von Target weiterhin mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 167 auf 195 USD. (Analyse vom 06.03.2024)