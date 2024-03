NYSE-Aktienkurs Target-Aktie:

168,58 USD +12,02% (05.03.2024)



ISIN Target-Aktie:

US87612E1064



WKN Target-Aktie:

856243



Ticker-Symbol Target-Aktie:

DYH



NYSE-Symbol Target-Aktie:

TGT



Kurzprofil Target Corporation:



Die Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT), 1902 gegründet, Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota, ist ein Einzelhandelsunternehmen in den USA, das eine breite Palette von Produkten anbietet. Das Sortiment umfasst Bekleidung für alle Altersgruppen und Geschlechter, Schmuck, Accessoires und Schuhe sowie Beauty- und Körperpflegeprodukte. Darüber hinaus hat das Unternehmen Artikel für Babys, Haushaltsreinigungsprodukte, Papierwaren und Tierbedarf im Angebot.



Im Lebensmittelbereich bietet Target Trockenwaren, Molkereiprodukte, Tiefkühlkost, Getränke, Süßwaren, Snacks, Feinkost, Backwaren, Fleisch und Lebensmittelservice an. Die Elektronikabteilung umfasst Videospiel-Hardware und -Software, Spielzeug, Unterhaltungselektronik, Sportartikel und Reisegepäck. Das Unternehmen führt auch Möbel, Beleuchtung, Aufbewahrungslösungen, Küchengeräte, Heimdekoration, Bett- und Badartikel, Heimwerkerbedarf, Schul- und Bürobedarf, Grußkarten und Partybedarf sowie saisonale Waren. (06.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Target-Aktienanalyse von Roth MKM:Die Analysten von Roth MKM heben in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT) an.Das vierte Quartal des Unternehmens habe eine "stärkere" Rentabilität verzeichnet, sei aber auch das schlechteste Weihnachtsquartal seit 2008 gewesen, so die Analysten. Trotz leichterer Vergleiche seien die vergleichbaren Umsätze in den physischen Geschäften um 5,4% zurückgegangen - schlechter als in Q3 (-4,6%) und auch schlechter als in Q2 (-4,3%) - und die digitalen Umsätze seien ebenfalls negativ gewesen.Die Analysten von Roth MKM bewerten die Aktie von Target unverändert mit "neutral". Das Kursziel werde von 140,00 auf 153,00 USD gesteigert. (Analyse vom 06.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Target-Aktie:155,90 EUR +0,42% (06.03.2024, 14:45)