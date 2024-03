NYSE-Aktienkurs Target-Aktie:

172,695 USD +2,44% (06.03.2024, 15:30)



ISIN Target-Aktie:

US87612E1064



WKN Target-Aktie:

856243



Ticker-Symbol Target-Aktie:

DYH



NYSE-Symbol Target-Aktie:

TGT



Kurzprofil Target Corporation:



Die Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT), 1902 gegründet, Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota, ist ein Einzelhandelsunternehmen in den USA, das eine breite Palette von Produkten anbietet. Das Sortiment umfasst Bekleidung für alle Altersgruppen und Geschlechter, Schmuck, Accessoires und Schuhe sowie Beauty- und Körperpflegeprodukte. Darüber hinaus hat das Unternehmen Artikel für Babys, Haushaltsreinigungsprodukte, Papierwaren und Tierbedarf im Angebot. Im Lebensmittelbereich bietet Target Trockenwaren, Molkereiprodukte, Tiefkühlkost, Getränke, Süßwaren, Snacks, Feinkost, Backwaren, Fleisch und Lebensmittelservice an. Die Elektronikabteilung umfasst Videospiel-Hardware und -Software, Spielzeug, Unterhaltungselektronik, Sportartikel und Reisegepäck. Das Unternehmen führt auch Möbel, Beleuchtung, Aufbewahrungslösungen, Küchengeräte, Heimdekoration, Bett- und Badartikel, Heimwerkerbedarf, Schul- und Bürobedarf, Grußkarten und Partybedarf sowie saisonale Waren. (06.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Target-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Steven Shemesh, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, stuft die Aktie von Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT) nach dem Gewinnanstieg im vierten Quartal weiterhin mit "outperform" ein.Target scheine gut positioniert zu sein, um einen Gewinn pro Aktie am oberen Ende oder möglicherweise über der GJ24-Prognosespanne zu erzielen, so RBC in einer Research Note. Der Umsatz im Verbrauchsgüterbereich scheine sich ebenfalls zu stabilisieren und die Vergleichswerte sollten nach dem ersten Quartal deutlich leichter werden, so RBC. Der Fracht- und Transportbereich sollte ein Rückenwind für die Bruttomarge bleiben, da Target die Vorteile der niedrigeren Vertragstarife auf das Jahr umlege.Steven Shemesh, Analyst von RBC Capital Markets, stuft die Aktie von Target unverändert mit "outperform" ein und erhöht das Kursziel von 157 auf 191 USD. (Analyse vom 06.03.2024)Börsenplätze Target-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Target-Aktie:160,45 EUR +3,35% (06.03.2024, 15:44)