Kurzprofil Target Corporation:



Die Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT), 1902 gegründet, Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota, ist ein Einzelhandelsunternehmen in den USA, das eine breite Palette von Produkten anbietet. Das Sortiment umfasst Bekleidung für alle Altersgruppen und Geschlechter, Schmuck, Accessoires und Schuhe sowie Beauty- und Körperpflegeprodukte. Darüber hinaus hat das Unternehmen Artikel für Babys, Haushaltsreinigungsprodukte, Papierwaren und Tierbedarf im Angebot. Im Lebensmittelbereich bietet Target Trockenwaren, Molkereiprodukte, Tiefkühlkost, Getränke, Süßwaren, Snacks, Feinkost, Backwaren, Fleisch und Lebensmittelservice an. Die Elektronikabteilung umfasst Videospiel-Hardware und -Software, Spielzeug, Unterhaltungselektronik, Sportartikel und Reisegepäck. Das Unternehmen führt auch Möbel, Beleuchtung, Aufbewahrungslösungen, Küchengeräte, Heimdekoration, Bett- und Badartikel, Heimwerkerbedarf, Schul- und Bürobedarf, Grußkarten und Partybedarf sowie saisonale Waren. (06.03.2024/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Target-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT) nach dem Q4-Bericht von "hold" auf "buy" hoch.Die anfängliche Prognose von Target für das Jahr 2024 erscheine vernünftig und lasse Spielraum nach oben, so die Deutsche Bank in einer Research Note. Angesichts der laufenden Verkehrsverbesserungen und der ab dem zweiten Quartal zu erwartenden positiven Umsatzentwicklung bei Target sehe die Deutsche Bank eine Reihe von Treibern für ein nachhaltiges Umsatzwachstum und eine Ausweitung der EBIT-Marge, die "in nicht allzu ferner Zukunft" zu einem Gewinn je Aktie von mehr als 10 US-Dollar führen würden. Die Firma sage, dass das Unternehmen "ins Schwarze treffe".Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von Target von "hold" auf "buy" herauf und erhöhen das Kursziel von 149 auf 206 USD. (Analyse vom 06.03.2024)