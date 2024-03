NYSE-Aktienkurs Target-Aktie:

172,30 USD +2,21% (06.03.2024, 17:43)



ISIN Target-Aktie:

US87612E1064



WKN Target-Aktie:

856243



Ticker-Symbol Target-Aktie:

DYH



NYSE-Symbol Target-Aktie:

TGT



Kurzprofil Target Corporation:



Die Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT), 1902 gegründet, Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota, ist ein Einzelhandelsunternehmen in den USA, das eine breite Palette von Produkten anbietet. Das Sortiment umfasst Bekleidung für alle Altersgruppen und Geschlechter, Schmuck, Accessoires und Schuhe sowie Beauty- und Körperpflegeprodukte. Darüber hinaus hat das Unternehmen Artikel für Babys, Haushaltsreinigungsprodukte, Papierwaren und Tierbedarf im Angebot. Im Lebensmittelbereich bietet Target Trockenwaren, Molkereiprodukte, Tiefkühlkost, Getränke, Süßwaren, Snacks, Feinkost, Backwaren, Fleisch und Lebensmittelservice an. Die Elektronikabteilung umfasst Videospiel-Hardware und -Software, Spielzeug, Unterhaltungselektronik, Sportartikel und Reisegepäck. Das Unternehmen führt auch Möbel, Beleuchtung, Aufbewahrungslösungen, Küchengeräte, Heimdekoration, Bett- und Badartikel, Heimwerkerbedarf, Schul- und Bürobedarf, Grußkarten und Partybedarf sowie saisonale Waren. (06.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Target-Aktienanalyse der Telsey Advisory Group:Die Analysten der Telsey Advisory Group stufen die Aktie von Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT) weiterhin mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 160 USD auf 195 USD.Das Investorentreffen von Target habe die Sichtbarkeit und das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens erhöht, zum Umsatzwachstum zurückzukehren, die operative Marge zu verbessern und Marktanteile zu gewinnen. Insgesamt habe Target viele Initiativen, um das Unternehmen für die Verbraucher relevanter zu machen, was ein mehrjähriges Umsatz- und Gewinnwachstum unterstützen sollte.Die Analysten der Telsey Advisory Group stufen die Target-Aktie weiterhin mit "outperform" ein. (Analyse vom 06.03.2024)Börsenplätze Target-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Target-Aktie:157,90 EUR +1,71% (06.03.2024, 17:36)