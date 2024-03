Börsenplätze Target-Aktie:



Kurzprofil Target Corporation:



Die Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT), 1902 gegründet, Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota, ist ein Einzelhandelsunternehmen in den USA, das eine breite Palette von Produkten anbietet. Das Sortiment umfasst Bekleidung für alle Altersgruppen und Geschlechter, Schmuck, Accessoires und Schuhe sowie Beauty- und Körperpflegeprodukte. Darüber hinaus hat das Unternehmen Artikel für Babys, Haushaltsreinigungsprodukte, Papierwaren und Tierbedarf im Angebot. Im Lebensmittelbereich bietet Target Trockenwaren, Molkereiprodukte, Tiefkühlkost, Getränke, Süßwaren, Snacks, Feinkost, Backwaren, Fleisch und Lebensmittelservice an. Die Elektronikabteilung umfasst Videospiel-Hardware und -Software, Spielzeug, Unterhaltungselektronik, Sportartikel und Reisegepäck. Das Unternehmen führt auch Möbel, Beleuchtung, Aufbewahrungslösungen, Küchengeräte, Heimdekoration, Bett- und Badartikel, Heimwerkerbedarf, Schul- und Bürobedarf, Grußkarten und Partybedarf sowie saisonale Waren. (05.03.2024/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Target: Ergebnisse für das vierte Quartal besser als erwartet - Die Aktie legt um mehr als 8% zu - AktiennewsDie Aktien von Target (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT) legen vor der heutigen Handelseröffnung an der Wall Street um fast 8,5% zu, nachdem das Unternehmen bessere Ergebnisse für das vierte Quartal als erwartet veröffentlicht hat, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe höhere Gewinne im Weihnachtsquartal gemeldet, da der Umsatzrückgang geringer ausgefallen sei als erwartet, und bekannt gegeben, dass der vergleichbare Jahresumsatz weitgehend über den Erwartungen der Wall Street-Analysten liegen würde.• Bereinigtes EPS 2,98 USD gegenüber 1,89 USD y/y (im Jahresvergleich), Schätzung 2,40 USD• Vergleichbarer Umsatz -4,4% gegenüber +0,7% y/y, Schätzung -4,56%• Vergleichbarer digitaler Umsatz -0,7% gegenüber -3,6% y/y, Schätzung -5,2%• Umsatz 31,47 Mrd. USD, +1,6% y/y, Schätzung 31,35 Mrd. USD• Bruttomarge 25,6% gegenüber 22,7% y/y, Schätzung 25%• EBIT 1,89 Mrd. USD, +62% y/y, EBITDA 2,62 Mrd. USD, Schätzung 2,23 Mrd. USD• Kundentransaktionen -1,7% gegenüber +0,7% y/y• Durchschnittlicher Transaktionsbetrag -2,8% vs. 0% y/y, Schätzung -0,95%• Anteil des digitalen Umsatzes am Gesamtumsatz 21,3% gegenüber 20,8% y/y• Shops insgesamt 1.956, +0,4% y/y, Schätzung 1.966• VVG-Kosten USD6,03 Mrd., +6,2% y/y, Schätzung USD6,07 Mrd.• Vergleichbarer Ladenumsatz -5,4% gegenüber +1,9% y/y, Schätzung -4,93%• Vergleichbarer Ladenumsatz 78,7% gegenüber 79,2% y/y, Schätzung 78,7%• Operatives Ergebnis 1,87 Mrd. USD, +61% y/y, Schätzung 1,53 Mrd. USD• Bereinigtes EPS 1,70 USD bis 2,10 USD, Schätzung 2,07 USD• Prognose des vergleichbaren Umsatzes -3% bis -5%, Schätzung -3,36%• Bereinigtes EPS 8,60 bis 9,60 USD, Schätzung 9,12 USD• Vergleichbarer Umsatz 0% bis +2%, Schätzung +0,98%(News vom 05.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link