NYSE-Aktienkurs Target-Aktie:

168,07 USD -0,97% (11.03.2024)



ISIN Target-Aktie:

US87612E1064



WKN Target-Aktie:

856243



Ticker-Symbol Target-Aktie:

DYH



NYSE-Symbol Target-Aktie:

TGT



Kurzprofil Target Corporation:



Die Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT), 1902 gegründet, Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota, ist ein Einzelhandelsunternehmen in den USA, das eine breite Palette von Produkten anbietet. Das Sortiment umfasst Bekleidung für alle Altersgruppen und Geschlechter, Schmuck, Accessoires und Schuhe sowie Beauty- und Körperpflegeprodukte. Darüber hinaus hat das Unternehmen Artikel für Babys, Haushaltsreinigungsprodukte, Papierwaren und Tierbedarf im Angebot.



Im Lebensmittelbereich bietet Target Trockenwaren, Molkereiprodukte, Tiefkühlkost, Getränke, Süßwaren, Snacks, Feinkost, Backwaren, Fleisch und Lebensmittelservice an. Die Elektronikabteilung umfasst Videospiel-Hardware und -Software, Spielzeug, Unterhaltungselektronik, Sportartikel und Reisegepäck. Das Unternehmen führt auch Möbel, Beleuchtung, Aufbewahrungslösungen, Küchengeräte, Heimdekoration, Bett- und Badartikel, Heimwerkerbedarf, Schul- und Bürobedarf, Grußkarten und Partybedarf sowie saisonale Waren. (12.03.2024/ac/a/n)



Christopher Graja, Analyst von Argus Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT).Das Unternehmen sei für seine Kunden nach wie vor sehr relevant, da es ihnen die Möglichkeit biete, Lebensmittel und Grundnahrungsmittel zu günstigen Preisen sowie preisgünstige Kleidung und Haushaltswaren zu erwerben. Der Analyst erhöhe seine EPS-Schätzung für das Geschäftsjahr 25 von 9,00 auf 9,35 USD und verweise auf die neuen Wachstumsinitiativen des Target-Managements, darunter die Ausweitung der Mitgliedschaftsprogramme zur Stärkung der Kundentreue, die Ausweitung des Angebots an Eigenmarken, der Bau von mehr als 300 neuen Geschäften in den nächsten zehn Jahren und die Umgestaltung von fast 2.000 bestehenden Geschäften sowie die Eröffnung von mindestens zehn neuen Vertriebseinrichtungen.Christopher Graja, Analyst von Argus Research, bewertet die Target-Aktie unverändert mit "buy". Das Kursziel werde von 160,00 auf 200,00 USD angehoben. (Analyse vom 11.03.2024)