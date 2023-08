NYSE-Aktienkurs Target-Aktie:

128,74 USD +2,96% (16.08.2023, 22:15)



ISIN Target-Aktie:

US87612E1064



WKN Target-Aktie:

856243



Ticker-Symbol Target-Aktie:

DYH



NYSE-Symbol Target-Aktie:

TGT



Kurzprofil Target Corporation:



Die Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT) gehört zu den größten Einzelhändlern der USA und ist nach Walmart der zweitgrößte Discounteinzelhändler des Landes. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Minneapolis, Minnesota und ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. (17.08.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Target-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Target-Aktie habe gestern auf die Zahlen zunächst stark reagiert. Laut dem Aktienprofi sei das nicht ganz zu vollziehen, denn man habe zwar auf der Gewinnseite positiv überrascht, aber das Wachstum fehle momentan. Zudem seien der Umsatz und der Ausblick unter den Erwartungen ausgefallen. Im Laufe des Tages sei der Gewinn jedoch mehr oder weniger in sich zusammengefallen. Die Unterstützung im Bereich von 126/128 USD wird im Visier der Anleger bleiben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Target-Aktie. (Analyse vom 17.08.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Target-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Target-Aktie:118,15 EUR -0,21% (17.08.2023, 15:07)