Kurzprofil Target Corporation:



Die Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT) gehört zu den größten Einzelhändlern der USA und ist nach Walmart der zweitgrößte Discounteinzelhändler des Landes. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Minneapolis, Minnesota und ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. (16.08.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Target-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Einzelhandel bewege momentan die Anleger. Bei Target sei die Erwartungshaltung nicht allzu hoch gewesen. Das Unternehmen habe aber in mehrfacher Hinsicht überrascht. Der Gewinn habe die Erwartungen deutlich übertroffen: 1,80 statt der erwarteten 1,39 USD. Beim Umsatz habe man dagegen stark hinter den Prognosen gelegen: 24,8 Mrd. USD statt der erwarteten 25,2 Mrd. USD. Die Aktie reagiere mit einem Anstieg, denn offensichtlich hätten die Anleger Schlimmeres befürchtet. Das Ganze noch vor dem Hintergrund, dass Target seinen Jahresausblick nach unten genommen hat, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.08.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Target-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Target-Aktie:118,25 EUR +3,10% (16.08.2023, 21:22)