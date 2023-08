Tradegate-Aktienkurs Tapestry-Aktie:

Kurzprofil Tapestry Inc.:



Tapestry Inc. (ISIN: US8760301072, WKN: A2JSR1, Ticker-Symbol: COY, NYSE-Symbol: TPR) ist ein US-Hersteller von Lederwaren. Der als Familienunternehmen gegründete Konzern produziert Handtaschen, Koffer, Geldbörsen sowie unterschiedliche Accessoires wie Gürtel, Sonnenbrillen, Schlüsselanhänger oder Schirme für Damen und Herren. Die Produkte von Tapestry werden in erster Linie in den USA und in Kanada in eigenen Läden verkauft, können aber auch über einen Online-Store bestellt werden. (17.08.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tapestry-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tapestry Inc. (ISIN: US8760301072, WKN: A2JSR1, Ticker-Symbol: COY, NYSE-Symbol: TPR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tapestry habe den Anlegern am Donnerstag wenig luxuriöse Q4-Zahlen vorgelegt. Sowohl bei den Umsätzen als auch beim Ergebnis habe der US-Luxusmode-Konzern die Markterwartungen verfehlt. Vor allem eine geringere Nachfrage nach Luxushandtaschen und edlen Accessoires in den USA habe dem US-Unternehmen zu schaffen gemacht. Folge: Die Aktie verliere im frühen US-Handel.Das US-Modeunternehmen, das hinter den Marken Coach, Kate Spade und Stuart Weitzmann stehe, habe im vierten Quartal (bis 1. Juli) 1,62 Milliarden Dollar und damit weniger als erwartet erlöst. Die Analysten hätten nämlich mit Einnahmen in Höhe von 1,65 Milliarden Dollar gerechnet. Während die Umsätze der Top-Marke Coach dank guter (erholter) China-Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr immerhin habe zulegen können, seien die Erlöse von Kate Spade und Stuart Weitzman um zehn beziehungsweise 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Hier hätten Analysten jeweils Zuwachsraten im niedrigen einstelligen Bereich erwartet.Auch der bereinigte Gewinn pro Aktie habe mit 95 Cent unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Die Experten hätten den Überschuss im Vorfeld mit 97 Cents taxiert. Zudem lasse der Ausblick keine Shopping-Laune aufkommen. Tapestry erwarte für das Geschäftsjahr 2024 einen bereinigten Gewinn zwischen 4,10 und 4,15 Dollar je Aktie - das sei weniger als die Analysten-Schätzungen von 4,24 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tapestry-Aktie: