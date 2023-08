NYSE-Aktienkurs Tapestry-Aktie:

Kurzprofil Tapestry Inc.:



Tapestry Inc. (ISIN: US8760301072, WKN: A2JSR1, Ticker-Symbol: COY, NYSE-Symbol: TPR) ist ein US-Hersteller von Lederwaren. Der als Familienunternehmen gegründete Konzern produziert Handtaschen, Koffer, Geldbörsen sowie unterschiedliche Accessoires wie Gürtel, Sonnenbrillen, Schlüsselanhänger oder Schirme für Damen und Herren. Die Produkte von Tapestry werden in erster Linie in den USA und in Kanada in eigenen Läden verkauft, können aber auch über einen Online-Store bestellt werden. (31.08.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tapestry-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Tapestry Inc. (ISIN: US8760301072, WKN: A2JSR1, Ticker-Symbol: COY, NYSE-Symbol: TPR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tapestry wolle Capri übernehmen. Auf dem Chart sehe man die Formation eines Todeskreuzes. Das sei recht verlässlich, wenn der kurzfristige Durchschnitt den langfristigen von oben schneide - in dem Fall: die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie. Das bedeute nicht, dass die Aktie sofort über die Klippe gehe. Es sei noch eine deutlichere Gegenbewegung möglich. Der Abverkauf habe zuletzt auch vor dem Hintergrund stattgefunden, dass Capri nicht ganz so günstig sei, was strategische Fragen seitens der Investoren gebe, ob das Ganze Sinn mache. In den kommenden Monaten sollte man sich von der Tapestry-Aktie nicht allzu viel erhoffen, denn die Richtung zeigt nach unten, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 31.08.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Tapestry-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tapestry-Aktie:30,60 EUR 0,00% (31.08.2023, 17:00)