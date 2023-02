Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Tapestry Inc.:



Tapestry Inc. (ISIN: US8760301072, WKN: A2JSR1, Ticker-Symbol: COY, NYSE-Symbol: TPR) ist ein US-Hersteller von Lederwaren. Der als Familienunternehmen gegründete Konzern produziert Handtaschen, Koffer, Geldbörsen sowie unterschiedliche Accessoires wie Gürtel, Sonnenbrillen, Schlüsselanhänger oder Schirme für Damen und Herren. Die Produkte von Tapestry werden in erster Linie in den USA und in Kanada in eigenen Läden verkauft, können aber auch über einen Online-Store bestellt werden. (09.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tapestry-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie von Tapestry Inc. (ISIN: US8760301072, WKN: A2JSR1, Ticker-Symbol: COY, NYSE-Symbol: TPR) weiterhin zugreifen.Tapestry habe den Investoren am Donnerstag starke Zahlen zum zweiten Quartal präsentiert. Während der US-Modekonzern bei den Umsätzen im Rahmen der Erwartungen gelegen habe, habe der Gewinn die Schätzungen übertroffen. Zudem hätten die Amerikaner ihre Jahresprognosen angehoben. Die Aktie könne im frühen Handel deutlich zulegen.Die US-Muttergesellschaft der Marken Coach, Kate Spade und Stuart Weitzmann habe im Berichtszeitraum einen Nettogewinn von 329,9 Millionen Dollar erzielt. Das entspreche 1,36 Dollar je Aktie und einer Steigerung von rund 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als 1,15 Dollar zu Buche gestanden hätten. Die Analysten hätten lediglich mit 1,27 Dollar gerechnet.Umsatzseitig sei es ebenfalls rund gelaufen: Die ausgewiesenen Erlöse von 2,03 Milliarden Dollar hätten im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Dabei hätten die starken Umsätze in Japan und Europa die Schwäche in China ausgeglichen.Das Highlight: Das US-Unternehmen habe seine Jahresprognosen erhöht. Für das Geschäftsjahr 2023 rechne Tapestry nun mit Einnahmen von 6,6 Milliarden Dollar - bisher habe eine Spanne von 6,5 Milliarden bis 6,6 Milliarden Dollar im Raum gestanden. Gleichzeitig sei der Ausblick für den bereinigten Gewinn pro Aktie von 3,60 bis 3,70 Dollar auf 3,70 bis 3,75 Dollar verbessert worden.Das sehe richtig gut aus: Die Zahlen seien gut und der Ausblick sei angehoben worden. Zudem sei die Aktie mit einem 2023er KGV von 12 (Peers: 15) weiterhin alles andere als teuer.Anleger können bei der (laufenden) Empfehlung des "Aktionär" weiterhin zugreifen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Tapestry-Aktie. (Analyse vom 09.02.2023)