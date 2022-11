Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Tapestry-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tapestry-Aktie:

30,45 EUR -2,37% (10.11.2022, 13:08)



NYSE-Aktienkurs Tapestry-Aktie:

32,35 USD +3,62% (10.11.2022, 17:37)



ISIN Tapestry-Aktie:

US8760301072



WKN Tapestry-Aktie:

A2JSR1



Ticker-Symbol Tapestry-Aktie:

COY



NYSE-Symbol Tapestry-Aktie:

TPR



Kurzprofil Tapestry Inc.:



Tapestry Inc. (ISIN: US8760301072, WKN: A2JSR1, Ticker-Symbol: COY, NYSE-Symbol: TPR) ist ein US-Hersteller von Lederwaren. Der als Familienunternehmen gegründete Konzern produziert Handtaschen, Koffer, Geldbörsen sowie unterschiedliche Accessoires wie Gürtel, Sonnenbrillen, Schlüsselanhänger oder Schirme für Damen und Herren. Die Produkte von Tapestry werden in erster Linie in den USA und in Kanada in eigenen Läden verkauft, können aber auch über einen Online-Store bestellt werden. (10.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tapestry-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tapestry Inc. (ISIN: US8760301072, WKN: A2JSR1, Ticker-Symbol: COY, NYSE-Symbol: TPR) unter die Lupe.Tapestry habe am Donnerstag Zahlen zum ersten Quartal präsentiert, die die Anlegern nicht in Shopping-Laune versetzt hätten. Das US-Luxusmode-Unternehmen habe zwar sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis die Markterwartungen geschlagen - die internationalen Märkte hätten sich erholen können. Der wunde Punkt: Die Prognosen für das Gesamtjahr seien gekappt worden.Das US-Unternehmen, das hinter weltbekannten Marken wie Coach oder auch Kate Spade stehe, habe im Berichtszeitraum mit 1,51 Mrd. Dollar zwei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum erlöst. Das sei mehr als von Analysten erwartet. Die Experten hätten mit 100 Mio. Dollar weniger gerechnet.Das gleiche erfreuliche Bild beim Gewinn: Die vom Tapestry ausgewiesenen 79 Cent je Aktie (195,3 Mio. Dollar) hätten die im Vorfeld taxierten 75 Cent klar übertroffen. Im Vorjahr habe diese Kennziffer noch bei 80 Cent je Aktie (226,9 Mio. Dollar) gelegen.Tapestry spreche von einem anhaltenden Margendruck, der zu einem Rückgang der Bruttomargen um 220 Basispunkte geführt habe. Da dieser wohl anhalten werde und Verbraucherausgaben sich zudem verschieben würden, habe Tapestry seine Jahres-Prognose gesenkt. Bei den Umsätzen würden die Amerikaner jetzt einen Wert zwischen 6,5 und 6,6 Mrd. Dollar erwarten. Analysten hätten 6,88 Mrd. Dollar auf ihren Zetteln gehabt. Der Gewinn je Aktie solle 3,60 bis 3,70 Dollar betragen, was unter der früheren Prognose von mindestens 3,80 Dollar liege. Der Analysten seien im Schnitt bisher von 3,83 Dollar ausgegangen.Die Tapestry-Aktie verliere im frühen US-Handel 1,7 Prozent auf 31,39 Dollar und notiere damit sowohl unter dem GD50 (32,13 Dollar) als auch unter dem GD200 (32,56 Dollar). Damit habe sich das Chartbild eingetrübt.Tapestry habe mit seinem Ausblick sicherlich (etwas) enttäuscht. Dennoch sei der Titel mit einem 2023er-KGV von 7 nach wie vor sehr günstig bewertet. Die Peer würden nämlich auf einen Wert von 12 kommen.Anleger bleiben daher weiter an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Stopp-Marke: 24,00 Euro. (Analyse vom 10.11.2022)