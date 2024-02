Für diejenigen, die gerne das Glas halb voll sähen, würden die PMI-Indikatoren für das Verarbeitende Gewerbe durchaus eine Prise Optimismus bieten. Erstens sei der Gesamt-PMI drei Monate in Folge gestiegen, ein Trend, der sich auch im zukunftsgerichteten Indikator für Auftragseingänge widerspiegele. Zweitens gebe es einen breit angelegten Aufwärtstrend bei den Teilindikatoren, die die Lagerbestände von Vorleistungen, den Auftragsbestand und die Produktion umfassen würden. Außerdem würden mehr Unternehmen als in den letzten neun Monaten optimistisch in die Zukunft blicken und mit einer höheren Produktion in einem Jahr rechnen. Trotz dieser ermutigenden Anzeichen sei Vorsicht geboten, denn sowohl der Gesamtindex als auch die meisten Teilindices würden in der Schrumpfungszone verharren.



Die Erholung des Verarbeitenden Gewerbes in der Eurozone könnte in den südlichen Volkswirtschaften ihren Anfang nehmen und als Katalysator wirken, um die größeren Volkswirtschaften aus der Rezession zu ziehen. Unter den vier führenden Ländern der Eurozone würden Spanien und Italien den größten Mut machen, da ihre PMIs um etwa 3 Punkte gestiegen seien und sich der entscheidenden Schwelle von 50 nähern würden. Obwohl sich der PMI in Deutschland deutlich verbessert habe, befinde er sich immer noch in einem schrumpfenden Bereich, und die wirtschaftliche Lage in Frankreich sei immer noch fast so schlecht wie vor einem Monat.



Betrachte man die einzelnen Sektoren, so seien erste Anzeichen einer Verbesserung zu erkennen. In Italien sei die Produktion von Vorleistungsgütern zum ersten Mal seit zehn Monaten wieder angestiegen. In Spanien liege der PMI für Konsumgüter solide im expansiven Bereich, und der Investitionsgütersektor tendiere zum Wachstum. In Deutschland sei die Auftragslage bei Investitions- und Vorleistungsgütern im Aufwärtstrend, auch wenn es noch ein paar Monate dauern könnte, bis das Wachstum einsetze. (01.02.2024/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Es besteht eine reale Chance, dass sich die jahrelange Rezession des Verarbeitenden Gewerbes in der Eurozone bis ins erste Quartal dieses Jahres hinziehen könnte, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Auch wenn der PMI höher sei als Ende letzten Jahres, erreiche er immer noch nicht die Expansionsmarke. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, zeige sich jedoch vorsichtig optimistisch. Auf der Pressekonferenz am 25. Januar habe sie gesagt: "Wenn wir uns insbesondere die PMI-Zahlen ansehen (...), sehen wir einige ermutigende Zahlen."