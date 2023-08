Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 41,1 Mrd. EUR für das Jahr 2020. Der Talanx Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die Anfang 2019 eine Rückversicherungslizenz bekam; seitdem ist die Gesellschaft keine reine Holdinggesellschaft mehr, sondern betreibt auch das operative Geschäft und agiert als konzerninterner Rückversicherer für die Erstversicherungen. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB Versicherungen und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv. (14.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Versicherungskonzern Talanx schreibe Rekorde. Nach dem Allzeithoch in der vergangenen Woche bei einem Kurs von 59,05 Euro habe Talanx nun am Montagmorgen ein starkes Zahlenwerk veröffentlicht. Der MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 )-Konzern stecke sich jetzt noch höhere Ziele. Für "Aktionär"-Leser seien das gute News.In diesem Jahr würden große Versicherer ihre Geschäftszahlen erstmals nach den neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 17 und IFRS 9 berechnen. Die Vorjahreswerte seien entsprechend angepasst worden.Talanx habe seinen Versicherungsumsatz im zweiten Quartal um 12 Prozent auf 10,2 Milliarden Euro gesteigert. Das operative Ergebnis habe mit 827 Millionen Euro gut ein Fünftel höher als im Jahr zuvor gelegen. Der Gewinn sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 404 Millionen Euro angewachsen. Das Ergebnis je Aktie sei um ein Drittel auf 1,59 Euro Gewinn je Aktie gestiegen.Der Versicherer habe vor allem von dem Gewinnsprung beim weltweit drittgrößten Rückversicherer Hannover Rück ( ISIN DE0008402215 WKN 840221 ) profitiert, an dem er gut die Hälfte der Anteile halte."Der Aktionär" habe die Talanx-Aktie im Dezember 2020 zum Kauf empfohlen. Leser haben ihren Einsatz seitdem verdoppelt und lassen ihre Gewinne laufen, so Lukas Meyer von "Der Aktionär" zur Talanx-Aktie. Neueinsteiger würden eine Verschnaufpause abwarten. (Analyse vom 14.08.2023)Mit Material von dpa-AFX