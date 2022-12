Tradegate-Aktienkurs Talanx-Aktie:

43,18 EUR +2,03% (05.12.2022, 12:39)



Xetra-Aktienkurs Talanx-Aktie:

42,84 EUR -0,23% (05.12.2022, 17:35)



ISIN Talanx-Aktie:

DE000TLX1005



WKN Talanx-Aktie:

TLX100



Ticker-Symbol Talanx-Aktie:

TLX



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 41,1 Mrd. EUR für das Jahr 2020. Der Talanx Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die Anfang 2019 eine Rückversicherungslizenz bekam; seitdem ist die Gesellschaft keine reine Holdinggesellschaft mehr, sondern betreibt auch das operative Geschäft und agiert als konzerninterner Rückversicherer für die Erstversicherungen. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB Versicherungen und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv. (05.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern wolle seine Aktionäre an der erwarteten Gewinnentwicklung mit höheren Ausschüttungen beteiligen. Für 2022 sollten 2 Euro je Aktie ausgeschüttet werden und damit ein Viertel mehr als für 2021, wie Talanx nach Börsenschluss mitgeteilt habe. Die Ausschüttung sei höher als von Bloomberg erfasste Analysten aktuell im Durchschnitt erwarten würden. Zudem solle die Dividende bis zum Jahre 2025 - vorbehaltlich der Geschäftsentwicklung - um insgesamt weitere 25% auf 2,50 Euro je Anteilsschein steigen, habe es weiter geheißen.Für das laufende Jahr peile das Management um Vorstandschef Torsten Leue trotz Belastungen durch Hurrikan "Ian" und den Ukraine-Krieg einen Überschuss zwischen 1,05 und 1,15 Mrd. Euro an. Das habe die Unternehmensführung Mitte November bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal bekräftigt. So habe Talanx die hohen Katastrophenschäden des laufenden Jahres gut verkraftet. Der Konzern halte die Mehrheit am weltweit drittgrößten Rückversicherer Hannover Rück.Schon im Vorfeld sei die Talanx-Aktie angesprungen. Unter anderem habe ODDO BHF sein Kursziel von 43 auf 47 Euro angehoben. Zudem sei im Zuge des Anstiegs ein Golden Cross entstanden. Dieser charttechnische Aspekt dürfte weitere Trader angelockt haben. "Der Aktionär" habe bereits Mitte November zum Einstieg geraten. Der Aufwärtstrend sei intakt. Einfach Stoppkurs nachziehen und die Gewinne laufen lassen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.12.2022)Börsenplätze Talanx-Aktie: