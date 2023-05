Tradegate-Aktienkurs Talanx-Aktie:

51,35 EUR +1,58% (30.05.2023, 16:26)



Xetra-Aktienkurs Talanx-Aktie:

51,20 EUR +1,19% (30.05.2023, 16:16)



ISIN Talanx-Aktie:

DE000TLX1005



WKN Talanx-Aktie:

TLX100



Ticker-Symbol Talanx-Aktie:

TLX



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 41,1 Mrd. EUR für das Jahr 2020. Der Talanx Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die Anfang 2019 eine Rückversicherungslizenz bekam; seitdem ist die Gesellschaft keine reine Holdinggesellschaft mehr, sondern betreibt auch das operative Geschäft und agiert als konzerninterner Rückversicherer für die Erstversicherungen. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB Versicherungen und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv. (30.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) unter die Lupe.Der Hannoveraner Versicherungskonzern habe am Wochenende einen milliardenschweren Zukauf zur Stärkung seines Geschäfts in Lateinamerika gemeldet. Im dünnen Pfingstmontags-Handel habe die Aktie daraufhin rund zwei Prozent zugelegt und auf einem neuen Rekordhoch geschlossen. Am heutigen Dienstag gehe die Rekordjagd aber schon weiter.Für umgerechnet rund 1,38 Mrd. Euro übernehme das Unternehmen vom US-Versicherers Liberty Mutual Insurance das Privatkundengeschäft in Brasilien, Chile, Kolumbien und Ecuador, habe der MDAX-Konzern am Samstag mitgeteilt. Die von Liberty Mutual übernommenen Tochtergesellschaften, die unter den Namen Liberty Seguros geführt w[rden, kämen zusammen mit 4.600 Mitarbeitern auf ein Bruttoprämienvolumen von umgerechnet 1,7 Mrd. Euro.Am Markt sei die Übernahme gut angekommen. Im relativ dünnen Handel am gestrigen Pfingstmontag habe die Talanx-Aktie bereits 2,1% zugelegt und bei 50,60 Euro ein neuer Allzeithoch auf Schlusskursbasis markiert. Am heutigen Dienstag gehe die Rekordjagd mit aktuell weiteren 1,2% auf 51,20 Euro weiter. Das Etappenziel von 55 Euro sei nun in Reichweite. Gewinne laufen lassen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Talanx-Aktie: