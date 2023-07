Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Talanx-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Talanx-Aktie:

52,80 EUR -0,28% (18.07.2023, 17:12)



Xetra-Aktienkurs Talanx-Aktie:

52,75 EUR -0,47% (18.07.2023, 16:57)



ISIN Talanx-Aktie:

DE000TLX1005



WKN Talanx-Aktie:

TLX100



Ticker-Symbol Talanx-Aktie:

TLX



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 41,1 Mrd. EUR für das Jahr 2020. Der Talanx Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die Anfang 2019 eine Rückversicherungslizenz bekam; seitdem ist die Gesellschaft keine reine Holdinggesellschaft mehr, sondern betreibt auch das operative Geschäft und agiert als konzerninterner Rückversicherer für die Erstversicherungen. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB Versicherungen und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv. (18.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) unter die Lupe.Die Aktie von Talanx gehe nach einem Rücksetzer wieder auf Tuchfühlung zum Allzeithoch von Mitte Juni. Nur noch gut drei Prozent würden sie derzeit vom Sprung auf neue Hochs trennen. Der Weg nach oben wäre dann zumindest aus technischer Sicht frei, doch die Analysten würden auf dem aktuellen Niveau kein weiteres Kurspotenzial mehr sehen.Mit einem Kursplus von rund 19 Prozent seit Jahresanfang zähle der Versicherungskonzern zu den Outperformern im MDAX, der im selben Zeitraum 11,1 Prozent gewonnen habe. Mitte Juni habe sie zwischenzeitlich sogar einen neuen Höchststand von 54,35 Euro markiert, ehe sie im Anschluss um bis zu acht Prozent zurückgekommen sei.Nach einem erfolgreichen Test der 50-Euro-Marke habe sie seit Ende Juni aber wieder den Vorwärtsgang eingelegt und einen Großteil der Verluste wieder ausgeglichen. Am Dienstagnachmittag sei das rund vier Wochen zuvor markierte Rekordhoch wieder zum Greifen nahe.Grundsätzlich wäre ein Ausbruch ein frisches technisches Kaufsignal, doch die Analysten seien da inzwischen skeptisch. Nach dem starken Lauf der letzten Monate habe etwa Thorsten Wenzel von der DZ BANK in der Vorwoche seine Kaufempfehlung gestrichen.Durch die Abstufung sei nun auch die knappe Mehrheit der Bullen passé. Laut Bloomberg würden aktuell noch drei Analysten zum Kauf der Aktie raten. Ihnen stünden vier Halte- und eine Verkaufsempfehlung gegenüber. Das Zwölf-Monats-Konsensziel von 51,50 Euro sei dabei bereits erreicht worden und signalisiere nun rund 2,5 Prozent Luft nach unten."Der Aktionär" sehe indes auch nach rund 65 Prozent Kursplus seit der Erstempfehlung im Dezember 2020 noch Luft nach oben und habe unlängst Ziel und Stopp nach oben angepasst. Investierte Anleger bleiben dabei und setzen auf neue Hochs, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 18.07.2023)Mit Material von dpa-AFX