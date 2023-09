Tradegate-Aktienkurs Talanx-Aktie:

60,65 EUR -2,18% (20.09.2023, 12:16)



XETRA-Aktienkurs Talanx-Aktie:

60,60 EUR -7,90% (20.09.2023, 12:06)



ISIN Talanx-Aktie:

DE000TLX1005



WKN Talanx-Aktie:

TLX100



Ticker-Symbol Talanx-Aktie:

TLX



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 41,1 Mrd. EUR für das Jahr 2020. Der Talanx Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die Anfang 2019 eine Rückversicherungslizenz bekam; seitdem ist die Gesellschaft keine reine Holdinggesellschaft mehr, sondern betreibt auch das operative Geschäft und agiert als konzerninterner Rückversicherer für die Erstversicherungen. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB Versicherungen und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv. (20.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) unter die Lupe.In einem ansonsten durchaus freundlichen Marktumfeld gehe es mit der Aktie von Talanx am Mittwoch kräftig bergab. So verliere das Papier des Hannoveraner Versicherungskonzerns aktuell fast 8%. Denn der Vorstand wolle mit einer Kapitalerhöhung den Anteil seiner Aktien in Streubesitz nach oben treiben.Geplant sei eine Kapitalerhöhung von bis zu 300 Mio. Euro, habe das MDAX-Unternehmen am Dienstagabend mitgeteilt. Das Geld erhöhe auch die Kapitalausstattung für weitere Übernahmen und ein Geschäftswachstum aus eigener Kraft. Außerdem wolle der Talanx-Mehrheitsaktionär HDI, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, eigene Anteile im Wert von bis zu 100 Mio. Euro zum Kauf anbieten. Nach Abschluss der Transaktion sollten sich rund 23,2% der Aktien im Streubesitz befinden. Bisher seien es 21,1%, die übrigen 78,9% lägen beim HDI. Die neuen Aktien wolle Talanx ausschließlich bei institutionellen Anlegern platzieren. Die bisherigen Aktionäre sollten kein Bezugsrecht erhalten. Zugleich habe Talanx seine Geschäftsprognosen bestätigt.Die Meldung über die Kapitalerhöhung und der heutige Kursrutsch seien natürlich ärgerlich, aber kein Grund zu erhöhter Sorge. Die Aussichten für den Versicherer seien nach wie vor gut. "Der Aktionär" bleibe für die Talanx-Aktie optimistisch gestimmt. Der Stoppkurs sollte bei 50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Talanx-Aktie: