Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 41,1 Mrd. EUR für das Jahr 2020. Der Talanx Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die Anfang 2019 eine Rückversicherungslizenz bekam; seitdem ist die Gesellschaft keine reine Holdinggesellschaft mehr, sondern betreibt auch das operative Geschäft und agiert als konzerninterner Rückversicherer für die Erstversicherungen. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB Versicherungen und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv. (23.11.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Talanx: Gewinnerwartungen angehoben - frischer Schwung für die Aktie - AktienanalyseDieser Tage beginnen Profi-Anleger mit dem "Depotputz" zum Jahresende, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei dem als "Window Dressing" bekannten Phänomen würden die Verliererpapiere noch vor Silvester aus den Depots verbannt, Gewinneraktien hingegen gekauft. So entstehe in der Endabrechnung der Eindruck, dass die Portfoliomanager schon das ganze Jahr über richtig gelegen hätten.Vor diesem Hintergrund könnte die Talanx-Aktie (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) einer der Kandidaten für eine Dezember-Rally sein. Den nötigen Treibstoff dazu liefere der Versicherungskonzern gleich selbst: Nachdem das Management bereits seine Gewinnprognose für 2023 auf deutlich mehr als 1,5 Mrd. Euro angehoben habe, wolle es die bisher für 2025 angepeilte Marke von 1,6 Mrd. Euro schon im kommenden Jahr übertreffen. Der Konzerngewinn solle 2024 auf mehr als 1,7 Mrd. Euro klettern, habe Talanx bei der Vorlage der Neunmonatszahlen angekündigt. Im dritten Quartal habe Talanx 452 Mio. Euro und damit 88 Prozent mehr als ein Jahr zuvor verdient. Nach den ersten neun Monaten stünden bereits knapp 1,3 Mrd. Gewinn zu Buche.Angesichts der gestiegenen Gewinnerwartungen könnten die Anteilseigner schon für 2023 auf etwas mehr Dividende hoffen als bisher. Die erhöhte Prognose erhöhe den Spielraum für eine höhere Ausschüttung, habe CFO Jan Wicke erklärt. Bisher habe Talanx eine Dividende von mehr als zwei Euro je Aktie in Aussicht gestellt - bis 2025 solle die Ausschüttung auf 2,50 Euro je Papier steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Talanx-Aktie: