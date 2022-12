Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 41,1 Mrd. EUR für das Jahr 2020. Der Talanx Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die Anfang 2019 eine Rückversicherungslizenz bekam; seitdem ist die Gesellschaft keine reine Holdinggesellschaft mehr, sondern betreibt auch das operative Geschäft und agiert als konzerninterner Rückversicherer für die Erstversicherungen. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB Versicherungen und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv. (06.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) unter die Lupe.Während ihres Kapitalmarkttags hätten die Papiere von Talanx am Dienstagvormittag an ihrem Jahreshoch vom Januar bei 44,42 Euro gekratzt. Die Aktien des Versicherers würden derzeit gut drei Prozent auf 44,16 Euro gewinnen. Damit sei das Papier der größte Gewinner des Tages im MDAX vor Rheinmetall und Stabilus.Vor der Veranstaltung hätten die Hannoveraner Wachstumsziele bis 2025 und Dividendenpläne veröffentlicht. Gerade letztere seien am Markt gut angekommen. Talanx wolle für das laufende Geschäftsjahr 2,00 Euro je Aktie als Dividende zahlen, bis 2025 solle die Ausschüttung dann auf 2,50 Euro steigen. Beides liege über den Markterwartungen.Der Versicherungskonzern fasse für die kommenden Jahre eine deutliche Gewinnsteigerung ins Auge. Bis 2025 solle der Überschuss auf 1,6 Milliarden Euro steigen, wie der Mehrheitseigner des Rückversicherers Hannover Rück zu seinem Kapitalmarkttag am Dienstag in Frankfurt mitgeteilt habe. Auf vergleichbarer Basis sei dies gut ein Viertel mehr, als für das laufende Jahr im Bestfall angepeilt werde. Dass die hohe Inflation auch Versicherungsschäden teurer mache, wolle Talanx mit einer Erhöhung der Prämien auffangen.Größter Anteilseigner des Konzerns sei mit rund 79 Prozent der Haftpflichtverband der Deutschen Industrie (HDI), ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Talanx sei wiederum mit gut 50 Prozent Mehrheitseigentümer der Hannover Rück, des drittgrößten Rückversicherers der Welt."Der Aktionär" habe bereits Mitte November zum Einstieg geraten. Redakteur Thomas Bergmann habe einen Ausbruch über die Marke von 40 Euro zum Anlass genommen, die Aktie als Trading-Tipp vorzustellen. "Für Trader ist nach dem Ausbruch über 40 Euro der Zeitpunkt für einen Einstieg gekommen", habe er bereits am 17. November gesagt. Und nun könnte die Aktie möglicherweise bald die nächste große Hürde nehmen: das Jahreshoch bei 44,42 Euro. Ein Sprung darüber würde ein neues Kaufsignal bedeuten.Erstmals hat "Der Aktionär" die Aktie von Talanx im Dezember 2020 bei 31,80 Euro zum Kauf empfohlen. Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel. (Analyse vom 06.12.2022)Mit Material von dpa-AFX