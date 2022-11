Börsenplätze Talanx-Aktie:



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 41,1 Mrd. EUR für das Jahr 2020. Der Talanx Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die Anfang 2019 eine Rückversicherungslizenz bekam; seitdem ist die Gesellschaft keine reine Holdinggesellschaft mehr, sondern betreibt auch das operative Geschäft und agiert als konzerninterner Rückversicherer für die Erstversicherungen. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB Versicherungen und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv. (17.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie der des Versicherers Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) unter die Lupe.Die deutschen Versicherer im DAX hätten in den letzten Wochen die Erholungsrally mitbefeuert. Im Sog der Großen komme langsam auch Talanx in die Gänge. Die Aktie habe ein frisches Kaufsignal generiert.Zum Hannoveraner Versicherungskonzern gehöre u.a. die Hannover Rück, der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Angesichts der starken Entwicklung bei der Tochter überrasche es nicht, dass auch die Mutter immer besser vorankomme.Am heutigen Donnerstag gehöre Talanx zu den stärksten Werten im MDAX, nachdem ODDO BHF sein Kursziel von 43 auf 47 Euro angehoben habe. Zudem dürften charttechnische Aspekte hinzukommen, weil der Versicherer den starken Widerstand bei 40 Euro überwunden habe. In wenigen Tagen dürfte Talanx ein sogenanntes Golden Cross ausbilden und weitere Trader anlocken.Auf Sicht der nächsten Wochen habe die Talanx-Aktie zumindest Luft bis zum Jahreshoch bei 44,42 Euro. Sollte auch diese Hürde gemeistert werden, habe Talanx Luft bis zum Allzeithoch von 2020 bei 48,38 Euro.Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link