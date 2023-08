Tradegate-Aktienkurs Talanx-Aktie:

60,30 EUR +1,52% (17.08.2023, 21:58)



XETRA-Aktienkurs Talanx-Aktie:

60,45 EUR +1,17% (17.08.2023, 17:35)



ISIN Talanx-Aktie:

DE000TLX1005



WKN Talanx-Aktie:

TLX100



Ticker-Symbol Talanx-Aktie:

TLX



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 41,1 Mrd. EUR für das Jahr 2020. Der Talanx Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die Anfang 2019 eine Rückversicherungslizenz bekam; seitdem ist die Gesellschaft keine reine Holdinggesellschaft mehr, sondern betreibt auch das operative Geschäft und agiert als konzerninterner Rückversicherer für die Erstversicherungen. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB Versicherungen und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv. (17.08.2023/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.DER AKTIONÄR habe seinen Lesern in einer Ausgabe fünf Chancen präsentiert, um schnell Geld zu verdienen. Eine davon sei das Mutterunternehmen der Hannover Rück Talanx gewesen. Der Call auf die Versicherungsaktie notiere nur wenige Tage nach der Empfehlung über 50 Prozent höher. Doch damit habe er sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft.Schon vor den Quartalszahlen am Montag sei die Talanx-Aktie ein heißes Eisen gewesen. Doch das Unternehmen habe die Erwartungen der Analysten erfüllt und gehe sogar davon aus, dass es die Jahresprognosen übertreffen werde. Folgerichtig sei die Aktie nach der Veröffentlichung um mehr als zwei Prozent angesprungen und am Donnerstag sogar die psychologisch wichtige 60-Euro-Marke knacken können.Aus charttechnischer Sicht gebe es vorerst keine Hürden, da die Aktie Tag für Tag ein neues Allzeithoch markiere. Zwar befinden sich sowohl der MACD-Indikator als auch der RSI auf einem hohen Niveau beziehungsweise im überkauften Bereich, doch solange das bullishe Momentum bestehen bleibt, dürfte das nur eine untergeordnete Rolle spielen, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Talanx-Aktie. (Analyse vom 17.08.2023)Börsenplätze Talanx-Aktie: