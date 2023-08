Tradegate-Aktienkurs Talanx-Aktie:

61,45 EUR +1,24% (24.08.2023, 11:31)



XETRA-Aktienkurs Talanx-Aktie:

61,50 EUR +1,40% (24.08.2023, 11:16)



ISIN Talanx-Aktie:

DE000TLX1005



WKN Talanx-Aktie:

TLX100



Ticker-Symbol Talanx-Aktie:

TLX



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 41,1 Mrd. EUR für das Jahr 2020. Der Talanx Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die Anfang 2019 eine Rückversicherungslizenz bekam; seitdem ist die Gesellschaft keine reine Holdinggesellschaft mehr, sondern betreibt auch das operative Geschäft und agiert als konzerninterner Rückversicherer für die Erstversicherungen. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB Versicherungen und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv. (24.08.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Talanx: Aufwärtstrend vollkommen intakt - AktienanalyseDer Versicherungskonzern Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) legt nach einem Rekordgewinn im ersten Halbjahr die Latte für 2023 etwas höher, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Konzerngewinn dürfte im laufenden Jahr die angepeilten 1,4 Mrd. Euro übertreffen, habe der Versicherer mit der Hauptmarke HDI mitgeteilt. Ein Grund dafür seien höhere Einnahmen: So solle der Versicherungsumsatz den Zielwert von 42 Mrd. Euro ebenfalls überschreiten. Im ersten Halbjahr habe Talanx unter dem Strich 827 Mio. Euro und damit gut ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor verdient. Im zweiten Quartal habe der Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um elf Prozent auf 404 Mio. Euro zugelegt. Dabei habe der Konzern von dem Gewinnsprung beim weltweit drittgrößten Rückversicherer Hannover Rück profitiert, an dem er gut die Hälfte der Anteile halte.Insgesamt habe Talanx nach dem ersten Semester also bereits fast 60 Prozent des Gewinnziels für das Gesamtjahr in der Tasche. Dass der Vorstand seine Prognose nicht deutlicher anhebe, habe Finanzchef Jan Wicke mit der anstehenden Hurrikan-Saison in den USA und der Karibik begründet. Zudem dürften die jüngsten Waldbrände und Überschwemmungen, der ausgebrannte Autofrachter sowie Abschreibungen auf Immobilien und andere Finanzanlagen den Konzern im zweiten Halbjahr einige Millionen Euro kosten.Was die Aktie betreffe, sei der Aufwärtstrend vollkommen intakt. (Ausgabe 33/2023)Börsenplätze Talanx-Aktie: