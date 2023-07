Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Talanx-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Talanx-Aktie:

54,95 EUR +1,67% (21.07.2023, 22:26)



Xetra-Aktienkurs Talanx-Aktie:

55,05 EUR +1,47% (21.07.2023, 17:35)



ISIN Talanx-Aktie:

DE000TLX1005



WKN Talanx-Aktie:

TLX100



Ticker-Symbol Talanx-Aktie:

TLX



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 41,1 Mrd. EUR für das Jahr 2020. Der Talanx Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die Anfang 2019 eine Rückversicherungslizenz bekam; seitdem ist die Gesellschaft keine reine Holdinggesellschaft mehr, sondern betreibt auch das operative Geschäft und agiert als konzerninterner Rückversicherer für die Erstversicherungen. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB Versicherungen und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv. (22.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) unter die Lupe.Versicherungsaktien hätten in den letzten Handelstagen den Gesamtmarkt outperformen können. Nachrichten? Fehlanzeige. Es habe nur ein paar positive Analystenkommentare gegeben, die für die positive Stimmung verantwortlich hätten sein könnten. Überraschend sei, dass nicht die großen Player das Tempo machen würden.Die beiden Münchner Verischerungsriesen Munich Re und Allianz seien zwar zuletzt gut gelaufen, doch am stärksten habe Talanx abgeschnitten. Mit Blick auf die Kursentwicklung seit dem 1. Oktober 2022 habe die Mutter der Hannover Rück eine Gesamtrendite - Kursgewinn plus Dividende - von 58,2% erzielt. Im Vergleich zur Allianz sei das ein Vorsprung von 18 Prozentpunkten. Rund 16 Prozentpunkte seien es immerhin auf die Munich Re.Die Implementierung einer attraktiveren Dividendenpolitik und die erfolgreiche Sanierung der Industrieversicherung seien für manchen Experten der Grund für das bessere Abschneiden der Talanx-Aktie. Hinzu komme, dass einige Anleger wohl auf den Ausbruch auf ein neues Rekordhoch spekuliert und damit die Rally befeuert hätten.Unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten erscheine jedoch der Zeitpunkt gekommen, auf die großen Branchenplayer zu setzen. Die Allianz beispielsweise habe für 2024 eine deutlich höhere Dividendenrendite (6,2% statt 4,2%) und ein niedrigeres KGV (8 versus 9). Die Munich Re könne da nicht mithalten, liege bei knapp 10% respektive 3,7%.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz, Munich Re.