Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (04.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan-Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Der Spieleentwickler Rockstar Games habe am vergangenen Freitag den aus Sicht vieler Spieler und Aktionäre wohl wichtigsten Termin des Jahres verkündet: Das Veröffentlichungsdatum des ersten Trailers zum lang erwarteten nächsten Teil der "Grand Theft Auto"-Reihe. Die gute Nachricht: Fans müssten sich nur noch wenige Stunden gedulden.Konkret habe Rockstar Games am ersten Dezember via X mitgeteilt, dass "Trailer 1 am Dienstag, den 05. Dezember 2023" gegen 15 Uhr deutscher Zeit erscheine. Demnach sei der Trailer in weniger als 24 Stunden verfügbar - ein überschaubarer Zeitraum. Zwar habe der Spieleentwickler in seinem Post keinen konkreten Spielenamen genannt, dennoch habe die Take-Two-Aktie bereits Anfang November stark angezogen, nachdem Rockstar Games einen Trailer zum heiß erwarteten Videospiel GTA VI angekündigt habe.Dass eingefleischte Fans nach Ankündigung des Veröffentlichungsdatums für den GTA-VI-Trailer völlig aus dem Häuschen gewesen seien, sei kein Wunder: Obwohl "GTA 5" mit rund 190 Millionen verkauften Exemplaren mittlerweile nach Minecraft das zweit meistverkaufte Spiel der Welt und beim Umsatz mit über sechs Milliarden Dollar sogar das bisher umsatzstärkste audiovisuelle Unterhaltungsprodukt sei, habe der AAA-Titel mittlerweile über zehn Jahre auf dem Buckel.Dennoch sei "GTA 5" nach wie vor eine Cash-Cow für den Rockstar-Games-Mutterkonzern Take-Two, wie Konzernchef Strauss Zelnick im Rahmen der Q2-Zahlen bestätigt habe: "Grand Theft Auto V und Grand Theft Auto Online übertreffen weiterhin unsere Erwartungen, eine herausragende Leistung für zwei Titel, die ihr 10-jähriges Bestehen feiern."Der Hype um GTA 6 könnte bereits am morgigen Dienstag mit der Veröffentlichung des Trailer eine neue Stufe erreichen.Bereits investierte Anleger halten daher an der Aktie fest und lassen die Gewinne laufen, so Jan-Paul Fóri von "Der Aktionär". Seit der Erstempfehlung in Ausgabe 47/23 habe der Kurs bereits leicht angezogen. Gleichwohl sollten Anleger nicht alles auf eine Karte setzen, wie das Cyberpunk-Desaster beweise. Wer das Einzelaktienrisiko scheue, investiere breit gestreut in den Gaming-Index des "Aktionär", in dem acht aussichtsreiche Unternehmen der Branche gebündelt seien. (Analyse vom 04.12.2023)