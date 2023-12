Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (22.12.2023/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der amerikanische Spieleentwickler Take 2 Interactive (auch "Take-Two" genannt) (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist einer der führenden Entwickler, Herausgeber und Vermarkter von interaktiven Unterhaltungsprodukten, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Entwickelt würden die Produkte über die Tochtergesellschaften "Rockstar Games", "2K", "Zynga" und "Private Division". Unter Rockstar Games habe Take-Two eines der größten und bekanntesten Videospiele der Welt entwickelt - die "Grand Theft Auto"-Reihe. Der Blick auf den Umsatz zeige, dass Take-Two in den letzten fünf Jahren kräftig beim Umsatz habe zulegen können. Verglichen mit dem Jahr 2019, falle der (jährliche) Umsatz vier Jahre später mehr als doppelt so hoch aus.Nicht nur durch die Spieleproduktion, sondern auch durch strategische Zukäufe habe Take-Two seinen Umsatz zuletzt kräftig erhöhen können. Durch die Akquisition des Handyspielherstellers Zynga für insgesamt 12,7 Milliarden US-Dollar zähle Take-Two auch zu den größten Entwicklern von Handyspielen. Die Zynga-Übernahme habe Mitte 2022 Aufsehen erregt, da es sich zum damaligen Zeitpunkt um die teuerste Übernahme in der Videospielindustrie gehandlt habe (die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft sei damals noch nicht in trockenen Tüchern gewesen). Auf diese Weise habe Take-Two seinen Umsatz im attraktiven Mobile-Markt markant steigern können.Der Blick auf die Absatzzahlen der weltweit meistverkauften Spiele spreche für sich und lasse nur erahnen, wie groß der kommerzielle Erfolg vereinzelter Spielereihen sein könne. Das international sehr bekannte und beliebte Spiel "Grand Theft Auto V" sei mit 190 Millionen verkauften Stücken auf dem zweiten Platz der meistverkauften Spiele der Welt. Seit der Veröffentlichung im Jahr 2013 belaufe sich laut einem Bericht von "Marketwatch" der mit dem Spiel verbundene Umsatz auf rund 6 Milliarden US-Dollar - das bisher umsatzstärkste Unterhaltungsspiel. Entsprechend zufrieden zeige sich der Spieleentwickler mit dem Erfolg des Spiels, welches nun bereits seit zehn Jahren auf dem Markt sei. Höchste Zeit also, bei den neuen technologischen Möglichkeiten ein Update zu bringen. Der Nachfolger "GTA VI" werde voraussichtlich Anfang 2025 in die Läden kommen und gemäß Pressemitteilung des Unternehmens anfänglich für die Plattformen der gängigsten Spielekonsolen verfügbar sein. Mit dem Western-Epos "Red Dead Redemption 2" habe Rockstar Games sogar noch ein weiteres Spiel in den Top 10 der weltweiten Verkaufsstatistik (8. Platz). Der Spielentwickler scheine mit seinen Open-World-Spielen den Geschmack vieler Spielefans zu treffen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie: