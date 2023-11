NASDAQ-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (14.11.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive Software-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Deutsche Bank stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) hoch und erhöht das Kursziel.Am vergangenen Mittwoch habe Take-Two in einem Posting angekündigt, dass Rockstar Anfang Dezember den ersten Trailer für den nächsten "Grand Theft Auto"-Titel veröffentlichen werde, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Deutsche Bank sei der Ansicht, dass eine große Produktankündigung, wie der mit Spannung erwartete Trailer zu GTA 6, die Stimmung der Investoren positiv beeinflussen und als Katalysator für die Aktie dienen sollte. Sie erwarte außerdem erste Ankündigungen für andere wichtige Veröffentlichungen aus der robusten Entwicklungspipeline von Take-Two in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2024. Die Deutsche Bank stufe die Aktie hoch, um mehr Klarheit über das Ausmaß und den Zeitpunkt der langfristigen Wachstumschancen von Take-Two zu schaffen.Deutsche Bank hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Take-Two Interactive-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 155 auf 175 USD angehoben. (Analyse vom 14.11.2023)Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:142,94 EUR +1,90% (14.11.2023, 12:20)