NASDAQ-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

132,92 USD -0,32% (31.10.2023, 15:12)



ISIN Take-Two Interactive-Aktie:

US8740541094



WKN Take-Two Interactive-Aktie:

914508



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TKE



NASDAQ-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TTWO



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (31.10.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von Truist:Truist rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO), senkt aber das Kursziel.Truist senke seine Schätzungen aufgrund geringerer mobiler In-App-Käufe und Währungsschwankungen, die sich auf die Buchungen auswirken würden, während es gleichzeitig feststelle, dass die Stimmung der Investoren auf der Käuferseite in Bezug auf den Druck gedämpft sei, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Das Analysehaus sei aber weiterhin positiv für die robuste mehrjährige Pipeline des Unternehmens gestimmt, angeführt von der GTA-Franchise und der Möglichkeit des Schuldenabbaus.Truist hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Take-Two Interactive-Aktie bestätigt und das Kursziel von 158 auf 155 USD reduziert. (Analyse vom 31.10.2023)Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:125,08 EUR -0,49% (31.10.2023, 14:38)