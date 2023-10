NASDAQ-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (11.10.2023/ac/a/n)



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von Raymond James:Die Analysten von Raymond James stufen die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) von "market perform" auf "outperform" hoch und gibt ein Kursziel von 170 USD an.Nach einer "relativ langsamen Periode" in Bezug auf Frontline-Veröffentlichungen sehe Raymond James eine Reihe von Gründen, um in Bezug auf den kurz- und mittelfristigen Weg des Unternehmens zunehmend optimistischer zu werden. Dazu würden die baldige Veröffentlichung von Informationen und Trailern zu Grand Theft Auto 6 gehören, was den größten Unsicherheitsfaktor in Bezug auf die finanzielle Entwicklung von Take-Two beseitigen dürfte. Raymond James gewinne auch mehr Vertrauen in die Form des ehemaligen Rockstar-Portfolios und in einen Weg zu konsistenteren und nachhaltigeren Veröffentlichungen.Die Analysten von Raymond James stufen die Take-Two Interactive-Aktie von "market perform" auf "outperform" herauf. (Analyse vom 11.10.2023)Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:139,98 EUR +2,21% (11.10.2023, 14:31)