Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

144,14 EUR -8,42% (09.02.2024, 11:37)



NASDAQ-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

169,60 USD +0,02% (08.02.2024, 22:00)



ISIN Take-Two Interactive-Aktie:

US8740541094



WKN Take-Two Interactive-Aktie:

914508



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TKE



NASDAQ-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TTWO



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (09.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gaming-Konzerns Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Am Donnerstagabend habe der Konzern seine Zahlen für das dritte Quartal publiziert. Im Weihnachtsgeschäft habe Take-Two solide abgeschnitten, der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr sei jedoch gesenkt worden. Das habe Anlegern überhaupt nicht gefallen und die Take-Two Interactive-Aktie habe im nachbörslichen US-Handel rund 9,4 Prozent verloren.Bei den wichtigen Net-Bookings - die alle im vergangenen Quartal angefallenen Buchungen, Bestellungen und Käufe von Kunden zusammenfassen würden, auch wenn sie sich erst später als Umsatz realisieren würden - habe Take-Two einen Rückgang von drei Prozent auf 1,34 Mrd. Dollar verkraften müssen. Damit habe der Konzern im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen.Die bereinigten Verluste je Aktie hätten bei 0,54 Dollar gelegen und seien damit besser ausgefallen als die 0,72 Dollar, die Analysten erwartet hätten.Es sei jedoch auch nicht das Weihnachtsquartal gewesen, das Anleger und Analysten enttäuscht habe, sondern die Prognose auf das Geschäftsjahr 2024 (bis Ende Juni). Hier habe die Geschäftsführung die Umsatzspanne von zuvor 5,37 bis 5,47 Mrd. Dollar auf nun 5,27 bis 5,32 Mrd. Dollar reduziert. Analysten hätten hier zuletzt 5,48 Mrd. Dollar auf dem Zettel gehabt und damit deutlich mehr.Als Begründung habe Take-Two-CEO Strauss Zelnick Schwächen bei der Mobile-Werbung und bei den Verkäufen von "NBA 2K24" genannt, die bereits im vergangenen Quartal aufgetreten seien und sich auch im laufenden Quartal auswirken dürften. Gelichzeitig habe sich ein für das vierte Quartal geplanter Release verschoben.Immerhin: Die Zynga-Übernahme habe laut der Finanzchefin Lainie Goldstein bisher über 100 Mio. Dollar in Kostensynergien geschaffen. Zudem sollten die konzernweiten Kosteneinsparungen auch künftig ausgeweitet werden.Die Prognosesenkung sei ein klarer Dämpfer für die Aktionäre, zeige sie doch Schwächen bei einem wichtigen Sport-Titel von Take-Two auf. Anleger sollten dies allerdings nicht auf die Goldwaage legen. Denn das Management verbessere aktuell das langfristige Margenprofil und habe mit "GTA VI" einen gigantischen Wachstumstreiber in Entwicklung.