Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

136,82 EUR +2,23% (09.11.2023, 11:46)



NASDAQ-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

143,47 USD +5,21% (08.11.2023)



ISIN Take-Two Interactive-Aktie:

US8740541094



WKN Take-Two Interactive-Aktie:

914508



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TKE



NASDAQ-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TTWO



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (09.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Die Aktie des Gaming-Konzerns Take-Two Interactive habe am Mittwoch einen deutlichen Kurssprung hingelegt und zwischenzeitlich mit mehr als acht Prozent im Plus notiert. Auslöser sei die Ankündigung eines Trailers zum heiß erwarteten Videospiel GTA VI gewesen. Die Präsentation der Q2-Zahlen sei in der Folge eher zur Nebensache verkommen.GTA sei die mit Abstand beliebteste Gaming-Reihe aus dem Hause Take-Two. Obwohl der letzte Teil, GTA V, bereits 2013 erschienen sei, habe der Titel - auch dank mehrerer Online-Erweiterungen - in den vergangenen 30 Tagen noch immer über 20 Millionen aktive Spieler gezählt. In den vergangenen zehn Jahren sei das Spiel 185 Millionen Mal verkauft worden und sei damit das dritterfolgreichste Videospiel jemals.Dementsprechend ungeduldig würden Aktionäre wie Zocker auch auf einen weiteren Ableger der Reihe warten. Nachdem es zur Präsentation der Q1-Zahlen bereits erste Hinweise auf einen möglichen Release-Zeitraum gegeben habe, sei nun die Ankündigung eines ersten Trailers gefolgt. Zum genauen Datum habe die Take-Two-Tochter und GTA-Entwickler Rockstar in einem X-Post keine Angabe gemacht, jedoch solle es Anfang Dezember so weit sein.Im zweiten Quartal des abweichenden Geschäftsjahres 2024 habe Take-Two einen Umsatz von 1,45 Milliarden Dollar erzielt und damit mehr als die von Analysten prognostizierten 1,38 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe mit 1,22 Dollar ebenfalls über den Erwartungen von 1,03 Dollar gelegen. Unter dem Strich habe sich der Verlust in Q2 gegenüber dem Vorjahresquartal jedoch fast auf -3,20 Dollar je Aktie verdreifacht und deutlich über den erwarteten -0,93 Dollar gelegen.Der Kurssprung zeige, wie wichtig die GTA-Reihe für Take-Two ist. Umso entscheidender sei, dass es bei der Entwicklung von GTA VI nun immer konkreter werde. Die Zahlen seien derweil durchmischt ausgefallen.Die Aktie ist derzeit keine laufende Empfehlung des "Aktionär". Für einen Einstieg warten Anleger den Ausbruch über das August-Hoch ab oder investieren breit gestreut in den Gaming-Index des "Aktionär", in dem acht aussichtsreiche Unternehmen der Branche gebündelt sind, so Julian Weber. (Analyse vom 09.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link