NASDAQ-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

139,0223 USD -0,80% (09.08.2023, 16:22)



ISIN Take-Two Interactive-Aktie:

US8740541094



WKN Take-Two Interactive-Aktie:

914508



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TKE



NASDAQ-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TTWO



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (09.08.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse der Credit Suisse:Die Analysten der Credit Suisse stufen die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) nach den Quartalsergebnissen weiterhin mit "neutral" ein und heben das Kursziel von 128 USD auf 147 USD an.Die Analysten würden feststellen, dass Take-Two einen Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie gemeldet habe, die aufgrund der schwachen Performance von Neuerscheinungen hinter dem Konsens zurückgeblieben seien, was jedoch durch eine positive Mixverschiebung in Richtung Online ausgeglichen worden sei - RCS habe den Schätzungen der Credit Suisse entsprochen und sei im Jahresvergleich um 38% gestiegen, was auf ein starkes Engagement bei Franchise-Titeln zurückzuführen sei und 84% der Nettobuchungen im Quartal ausgemacht habe. Das Anzeigengeschäft von Zynga habe sich jedoch als Stärke erwiesen und im Jahresvergleich um 11% zugelegt, da es von Popcore und einer höheren Anzeigenauslastung profitiert habe, die nach Ansicht des Unternehmens mit der anhaltenden Erholung des allgemeinen Werbemarktes einhergegangen sei.Die Analysten der Credit Suisse stufen die Take-Two Interactive-Aktie weiterhin mit "neutral" ein. (Analyse vom 09.08.2023)Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:125,76 EUR -1,70% (09.08.2023, 16:34)