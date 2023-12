Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

135,22 EUR -7,01% (05.12.2023, 11:18)



NASDAQ-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

157,56 USD -0,18% (04.12.2023)



ISIN Take-Two Interactive-Aktie:

US8740541094



WKN Take-Two Interactive-Aktie:

914508



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TKE



NASDAQ-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TTWO



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (05.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Lange hätten Fans gewartet - doch endlich sei er da: der erste offizielle Trailer zu Grand Theft Auto VI. Das ebenfalls kommunizierte Erscheinungsdatum sorge jedoch nicht wirklich für Begeisterung, wie an der nachbörslichen Kursreaktion der Aktie von Take-Two abzulesen sei.Vor neun Stunden sei der 90 Sekunden lange Trailer auf YouTube veröffentlicht worden und habe seither rund 49 Millionen Aufrufe. Zu sehen seien die beiden Protagonisten, die an das berühmte Gangster-Pärchen Bonny und Clyde erinnern würden, sowie eine fiktive US-Stadt, die Miami ähnele.Aber auch der Schriftzug "Vice" werde eingeblendet - was auf eine Rückkehr an den Schauplatz der vierten Auskopplung der erfolgreichen Spiele-Reihe schließen lasse. Ebenso eine Sumpflandschaft sei zu sehen, die an die Everglades erinnere.Ein Detail habe an der Börse jedoch für Enttäuschung gesorgt. Denn am Ende des Trailers sei die Jahreszahl "2025" zu lesen. Im nachbörslichen US-Handel sei es mit der Aktie von Take-Two daraufhin rund vier Prozent nach unten gegangen. Einige Marktteilnehmer hätten erwartet, dass der heiß ersehnte Gaming-Blockbuster bereits zum Weihnachtsgeschäft 2024 erscheinen könnte.Das Management beim zuständigen Entwicklerstudie Rockstar Games gebe sich aber zuversichtlich. "Grand Theft Auto VI setzt unsere Bemühungen fort, die Grenzen dessen zu verschieben, was zuvor in hochgradig immersiven, storygetriebenen Open-World-Erfahrungen möglich war", so Rockstar-Gründer Sam Houser in der Erklärung. "Wir sind begeistert, diese neue Vision mit Spielern auf der ganzen Welt teilen zu können."Dank Mikrotransaktionen und Plus-Abonnement sei der Online-Modus des Spiels auch noch heute die große Cash-Cow für Take-Two. "Grand Theft Auto V und Grand Theft Auto Online übertreffen weiterhin unsere Erwartungen", so Take-Two-CEO Strauss Zelnick im Rahmen der Q2-Veröffentlichung.Fans, Anleger und Analysten würden von GTA VI nicht weniger als einen weiteren Meilenstein in der Gaming-Geschichte erwarten. Zwar solle der potenzielle Mega-Blockbuster erst 2025 erscheinen. Doch bereits heute sorge die Berichterstattung für deutliche Kursausschläge.Langfrist-Anleger sollten sich von dieser Volatilität nicht irritieren lassen und die Gewinne bei der Aktie von Take-Two laufen lassen, so Benedikt Kaufmann.Die Aktie von Take-Two befinde sich übrigens auch im Gaming Index von "Der Aktionär". Für interessierte Anleger sei hier das Index-Zertifikat mit der WKN DA0AB6 einen Blick wert - insbesondere da das Thema Gaming nach der Corona-Konsoliderung aktuell wieder Fahrt aufnehme. (Analyse vom 05.12.2023)