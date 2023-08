Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Es sei ein eher gemischtes Quartal gewesen, dass der Gaming-Konzern Take-Two Interactive am Dienstagabend präsentiert habe. Für die Aktie gehe es dennoch nach oben. Denn im Fokus der Anleger liege nicht das aktuell stabil laufende Geschäft, sondern die vielversprechende Zukunft - und das habe einen Grund.Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 (bis Ende Juni) habe der bereinigte Gewinn je Aktie bei 0,27 Dollar und damit unter der Konsensschätzung der Wall Street von 0,33 Dollar gelegen. Immerhin habe bei den Bookings in Höhe von 1,20 Mrd. Dollar die Erwartung der Analysten erfüllt werden können.Klarer Umsatztreiber bleibe dabei "GTA V", da das mittlerweile zehn Jahre alte Spiel wegen immer neuen Erweiterungen für den Online-Modus bei den Spielern nach wie vor sehr beliebt sei. Wie beliebt, verrate Take-Two-CEO Strauß Zelnick im Earnings-Call: "In diesem Juni verzeichnete "GTA" Online mehr Spieler als in jedem anderen Juni seiner Geschichte, der nicht auf den Höhepunkt der Pandemie fiel."Die starke Perfomance des wichtigen Franchises gefalle den Anlegern - auch weil klar sei, dass schon am Nachfolger gearbeitet werde. Ein genaues Release-Datum sei zwar noch nicht bekannt, aber dieser Satz des CEO in der Pressemitteilung lasse aufhorchen: "Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass wir unser Unternehmen für einen bedeutenden Wendepunkt im Geschäftsjahr 2025 positionieren werden, der unserer Meinung nach neue operative Rekorde mit sich bringen wird."Wen interessiere da noch die Prognose für das laufende zweite Quartal mit Bookings zwischen 1,40 und 1,45 Mrd. Dollar sowie leichten Nettoverlusten zwischen 170 und 153 Mio. Dollar. Der Fokus liege auf der Zukunft - und Anleger wie Gamer würden dieser Zukunft entgegenfiebern: Die Take-Two Interactive-Aktie sei nachbörslich um 3,5 Prozent gestiegen.Take-Two sei keine laufende AKTIONÄR-Empfehlung. Wer heiß auf die Rekorde dank "GTA VI" ist, greift aber schon jetzt in Schwächephasen zu, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.08.2023)