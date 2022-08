Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (09.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Take-Two habe am Montagabend seine Quartalszahlen veröffentlicht und dabei erstmals eine Prognose ausgegeben, die den Zukauf von Zynga berücksichtige. Analysten seien jedoch nicht überzeugt gewesen, weshalb das Schwergewicht im "Aktionär" Gaming Index im nachbörslichen Handel in der Spitze knapp sieben Prozent eingebüßt habe. Die Details:Das Unternehmen habe einen Nettoverlust von 104 Millionen Dollar gemeldet, während es gleichzeitig einen Anstieg der Nettobuchungen um 41 Prozent auf 1,00 Milliarden Dollar angegeben habe. Die Analysten hätten hier allerdings mit Nettobuchungen von 1,11 Milliarden Dollar nach der Integration von Zynga deutlich mehr auf dem Zettel gehabt.Die Wachstumsraten würden auf den ersten Blick aufhorchen lassen - doch ein direkter Vergleich mit dem Vorjahresquartal mache aufgrund der Integration von Zynga keinen Sinn. Bereinigt um die Nettobuchungen des Zukaufs habe Take-Two aber ebenfalls zulegen können - wenn auch nur um drei Prozent.Außerdem sei die Jahresprognose aufgrund der Zynga-Integration für den Gewinn auf 5,8 bis 5,9 Milliarden Dollar angepasst worden. Auch hier hätten die Analysten mit über 6 Milliarden Dollar aber etwas mehr erwartet.Für eine zusätzliche kleine Enttäuschung habe auch gesorgt, dass sich die Veröffentlichung des Spiels "Marvel's Midnight Suns" erneut verzögere. Damit würden die zahlreichen Verschiebungen bei Take-Two auch nach der harten Phase der Pandemie weitergehen.Zudem seien die Verkäufe des Spieles mittlerweile auf beeindruckende 170 Millionen Exemplare angestiegen. Einzig "Minecraft" von den Xbox Game Studios könne diese Zahl mit 238 Millionen verkauften Spielen toppen.Auch "NBA 2K22" habe die Erwartungen übertroffen und einen Anstieg der durchschnittlich gespielten Spiele pro Jahr um 16 Prozent verzeichnet. "Tiny Tina's Wonderlands" habe zudem die Erwartungen des Managements übertroffen, habe es in der Pressemitteilung von Take-Two geheißen.Die Aktie von Take-Two bleibe auch nach den enttäuschenden Zahlen eine Position, an der Anleger festhalten sollten. Denn der Übergang aus der Corona-Boom-Phase mitsamt der Integration von Zynga dürfte zwar holprig werden, aber die langfristigen Chancen auf dem Mobile-Markt bleiben bei einem 23er KGV von 15 sehr günstig zu haben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Take-Two Interactive-Aktie. (Analyse vom 09.08.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: