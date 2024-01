Taiwan, auch als Republik China bekannt, erkenne die Autoritäten auf dem Festland nicht an. Gleichzeitig habe es die Unabhängigkeit nicht offiziell erklärt, was es schwierig mache, diplomatische Beziehungen sowohl zu China als auch zu Taiwan aufrechtzuerhalten. China verfolge eine Politik der Einheit und habe Pläne zur Wiedervereinigung bis 2049 angekündigt. Chinesische Behörden würden betonen, dass jede Unabhängigkeitserklärung Taiwans mit militärischer Intervention beantwortet würde. Daher bevorzuge China nicht den Wahlsieg der aktuellen Regierungspartei, der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP), da dies nicht nur den aktuellen Stillstand verlängern, sondern auch die Spannungen eskalieren könnte.



Der derzeitige Vizepräsident Lai Ching-te von der DPP (Demokratische Fortschrittspartei) trete bei den Präsidentschaftswahlen an. Die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen sei seit 2016 zweimal im Amt, eine Zeit, die von einer erheblichen Eskalation der Spannungen zwischen China und Taiwan geprägt sei. Die Wahl von Lai Ching-te könnte auf den Erhalt oder sogar eine Verschlechterung des aktuellen Status hindeuten. Die DPP betone, dass das Land unter ihrer Regierung seine Autonomie und Sicherheit durch engere Beziehungen zu Ländern wie den Vereinigten Staaten und anderen demokratischen Staaten gestärkt habe.



Ein weiterer Kandidat mit erheblicher Unterstützung sei Ko Wen-je, Mitglied der TPP (Taiwan People's Party). Er sei ein ehemaliger Bürgermeister von Taipeh.



Der dritte Kandidat sei der Bürgermeister von Taipeh und der Vorsitzende der Hauptoppositionspartei, der Kuomintang (KMT), Hou Yu-ih. Dieser Kandidat, ein ehemaliger Polizeichef, werbe in seiner Kampagne für die Möglichkeit eines Krieges. Die Kuomintang sei ebenfalls eine Partei aus dem Festland China, die Ansprüche auf die Macht über den gesamten Staat erhebe.



Es sei erwähnenswert, dass jeder Kandidat die Beibehaltung des gegenwärtigen Status quo unterstütze und sich davon abhalte, die Unabhängigkeit zu erklären, was eine Reaktion von China auslösen könnte. Gleichzeitig setze China jedoch Desinformation ein, um Wähler zu beeinflussen und sie zu Parteien zu neigen, die weniger anti-chinesisch seien, wie KMT und TPP.



Die neueste Umfrage von ETtoday gebe dem DPP-Kandidaten Lai Ching-te 38,9% Unterstützung, der seit Beginn des Wahlkampfs führe. Der zweite Kandidat unterscheide sich je nach Umfragequelle, aber dieselbe ETtoday-Umfrage gebe dem KMT-Kandidaten Hou Yu-ih Unterstützung von 35,8%. Ko Wen-je genieße Unterstützung von 22,4%.



Es sei wichtig zu betonen, dass der Kandidat, der die höchste Stimmenzahl in der einzigen ersten Runde erhalte, gewinne, was bedeute, dass er nicht unbedingt 50% der Stimmen haben müsse. In den letzten Jahren habe es jedoch nicht so viele Kandidaten mit so gleichmäßig verteilter Unterstützung gegeben. Gleichzeitig würden Vizepräsidenten (ähnlich wie in den Vereinigten Staaten) bei diesen Wahlen gewählt.



Der TSMC-Aktienkurs (TSM.US) korreliere invers mit USD/CNH (Offshore Chinesischer Renminbi). Als der Aktienkurs des Unternehmens zu Beginn des Jahres 2022 Rekordhöhen erreicht habe, sei der Yuan im Vergleich zum US-Dollar das stärkste seit 2017 gewesen. Quelle: xStation5 (02.01.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eine der wichtigsten geopolitischen Ereignisse zu Beginn des Jahres 2024 sind die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Taiwan, die für den 13. Januar angesetzt sind, so die Experten von XTB.Obwohl Umfragen darauf hindeuten würden, dass der derzeit "angespannte" Status quo wahrscheinlich erhalten bleibe, würden jüngste verbale Drohungen aus China für Unsicherheit sorgen. Warum sei Taiwan für die globale und chinesische Wirtschaft so entscheidend? Was könnten die Siege einzelner Kandidaten bedeuten? Werde sich China für radikalere Maßnahmen entscheiden?Taiwan gehöre zur Gruppe der sogenannten asiatischen Tiger. Es sei der weltweit größte Produzent von Halbleitern. Jegliche militärische Aktionen in Taiwan würden zu einer technologischen Krise führen und wahrscheinlich einen globalen wirtschaftlichen Zusammenbruch verursachen. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) sei der größte Halbleiterhersteller und halte laut TrendForce fast 58% Marktanteil. Samsung ( ISIN US7960542030 WKN 923086 ) liege mit einem Anteil von nur 12,4% an zweiter Stelle.TSMC stelle Halbleiter im Auftrag anderer Unternehmen her und produziere keine Chips für den Eigenbedarf unter der eigenen Marke. Interessanterweise produziere TSMC nicht nur für Unternehmen wie Apple , sondern auch für andere Schlüsselakteure im Chip-Sektor wie AMD und NVIDIA . Diese Unternehmen könnten eher als Partner denn als Wettbewerber betrachtet werden. Obwohl TSMC ein entscheidender Chip-Lieferant für China sei, könnte ein bewaffneter Konflikt auf der Insel zu einer totalen technologischen Krise weltweit führen. Foxconn , andere bekannte Elektronikhersteller. Interessanterweise kandidiere Terry Guo, der Gründer von Foxconn, bei den Präsidentschaftswahlen in Taiwan, rangiere jedoch derzeit auf dem vierten Platz in Umfragen und habe wenig Chancen zu gewinnen.Der Konflikt zwischen China und Taiwan reiche bis ins 17. Jahrhundert zurück, als die Insel unter chinesische Jurisdiktion gefallen sei. Kurz vor dem Jahr 1900 sei Taiwan während des laufenden Krieges unter japanische Herrschaft geraten. Nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1945 sei Taiwan erneut unter chinesische Verwaltung gekommen. Unzufriedenheit mit der Herrschaft der Kuomintang-Partei habe jedoch zu erheblichen Unruhen in Taiwan geführt, die schließlich zu Ausschreitungen geführt hätten. Der chinesische Bürgerkrieg und der Sieg von Mao Zedong hätten zur Flucht der chinesischen Behörden nach Taiwan geführt.