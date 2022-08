Gemessen an dieser ernsten außenpolitischen Lage trete die wirtschaftliche Entwicklung Taiwans in den Hintergrund. Doch auch hier seien die Nachrichten zuletzt negativ gewesen: Das Bruttoinlandsprodukt sei im zweiten Quartal um 0,7% gegenüber dem Vorquartal (3,4% yoy) geschrumpft, was vor allem auf ein Nachlassen der über lange Zeit sehr starken Exportdynamik zurückzuführen gewesen sei.



Nun kämen die Spannungen mit dem wichtigsten Handelspartner China und die Verschlechterung des globalen Umfelds hinzu. Für das Gesamtjahr 2022 würden die Analysten ein BIP-Wachstum von 2,7% erwarten. Die Inflationsrate sei zwar auch in Taiwan in den vergangenen Monaten gestiegen, doch mit einem Wert von 3,4% habe sie im Juli im internationalen Vergleich auf niedrigem Niveau und etwas tiefer als im Juni gelegen. Die Notenbank habe den Leitzins im laufenden Jahr in zwei Schritten um insgesamt 37,5 Basispunkte auf 1,5% angehoben. Die gestiegenen konjunkturellen Risiken dürften dazu führen, dass der Zins nicht über 1,75% hinaus angehoben werde.



Taiwanische Unternehmen würden seit Jahren mit der Produktion von Halbleitern eine Schlüsseltechnologie dominieren. Die engen wirtschaftlichen Verbindungen zu China würden eigentlich ein sehr gutes Umfeld für zukünftige Investitionen bieten. Doch die bilateralen Beziehungen hätten sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert und China drohe unverhohlen mit einem gewaltsamen Anschluss der Insel. Es bestehe die Gefahr, dass die Spannungen mit China auf dem Investitionsklima lasten würden.



Aus makroökonomischer Sicht sei die Bonitätslage Taiwans ausgezeichnet: Die Vermögenswerte würden die Auslandsschulden deutlich übersteigen. Der hohe Leistungsbilanzüberschuss sorge dafür, dass die Stellung als Nettokreditgeber noch weiter gestärkt werde. Die Staatsfinanzen seien in bester Ordnung. Störend sei aus wirtschaftlicher Sicht vor allem die starke Abhängigkeit vom Hauptexportmarkt China. Die zunehmenden Spannungen zwischen den beiden Ländern könnten die Wirtschaftsbeziehungen belasten und selbst eine militärische Auseinandersetzung sei nicht auszuschließen. Innenpolitisch sei man angesichts der äußeren Bedrohung eher zusammengerückt. Die Ratingagenturen würden auf die sehr guten Makrodaten fokussieren und Noten im Doppel-A-Bereich vergeben. (Ausgabe vom 12.08.2022) (17.08.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Taiwan-Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi war für die chinesische Führung wohl eher eine Gelegenheit denn ein Grund, den Druck auf Taiwan (das nie seine Eigenstaatlichkeit erklärt hat, um China nicht zu provozieren) massiv zu erhöhen, so die Analysten der DekaBank.Im Rahmen einer gut vorbereiteten Militärübung sei die Insel von China eingekreist und die Einnahme des Landes geprobt worden. Zwar würden Experten davon ausgehen, dass China erst etwa in drei Jahren militärisch ausreichend vorbereitet sein werde, Taiwan erfolgreich anzugreifen, doch auch jetzt schon gebe es ausreichend Möglichkeiten, den Staat zu bedrängen. So dürfte der Luftraum der Insel von chinesischen Flugzeugen immer wieder verletzt werden und es seien bereits, wenn auch milde, Handelssanktionen verhängt worden. In dem aufgeheizten politischen Klima der USA sei es sehr wahrscheinlich, dass US-Politiker Provokationen Chinas nicht unbeantwortet lassen würden, auch wenn Präsident Joe Biden bislang um Deeskalation bemüht sei.