Tradegate-Aktienkurs TSMC ADR-Aktie:

102,20 EUR +7,92% (18.01.2024, 14:31)



NYSE-Aktienkurs TSMC ADR-Aktie:

102,95 USD +1,26% (17.01.2024, 22:00)



ISIN TSMC ADR-Aktie:

US8740391003



WKN TSMC ADR-Aktie:

909800



Ticker-Symbol TSMC ADR-Aktie:

TSFA



NYSE-Symbol TSMC ADR-Aktie:

TSM



Kurzprofil Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.:



Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) zählt zu den weltgrößten Chip-Auftragsfertigungs-Unternehmen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1987 als ein Joint Venture der Volksrepublik China, Philips und einigen Privatinvestoren gegründet und ist seit 1997 an der Börse notiert. Kernkompetenz von TMSC ist die Herstellung von Halbleiterscheiben im Auftrag zahlreicher namhafter Unternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst die Produktion von CMOS-Halbleiterelementen, Hochfrequenz- und Mixed-Signal-Halbleiter, BiCMOS mixed-signal-Halbleiter wie auch andere IR's (Integrated Circuits = integrierte Schaltkreise), die auf Patenten und Bauanleitungen von Kunden basieren. Ergänzt wird die Produktpalette durch das Angebot von Design, Mask-Making, Testen und Montage-Services. (18.01.2024/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Taiwan Semiconductor veröffentlicht starke Gewinne und Prognosen für 2024 - AktiennewsDie Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) legen vorbörslich um 5,7% zu, nachdem das Unternehmen seine Quartalsergebnisse veröffentlicht hat, so die Experten von XTB.Das Unternehmen prognostiziere ein Umsatzwachstum von über 20% im Jahr 2024, das durch die Nachfrage nach fortschrittlichen Chips für Anwendungen der künstlichen Intelligenz angetrieben werde. C.C. Wei, CEO von TSMC, habe während der Gewinnbenachrichtigung hervorgehoben, dass 2023 ein schwieriges Jahr für die globale Halbleiterindustrie sei, aber auf die steigende Nachfrage nach generativen KI-Anwendungen hingewiesen. Das Unternehmen erwarte ein Wachstumsjahr 2024, unterstützt durch eine starke Nachfrage nach seinen 3nm- und 5nm-Technologien und eine robuste KI-bezogene Nachfrage. Für das erste Quartal 2024 erwarte TSMC einen Umsatz zwischen 18 Mrd. und 18,8 Mrd. US-Dollar.Der Vorstandsvorsitzende von TSMC, Mark Liu, habe die laufende Kommunikation mit der US-Regierung bezüglich des Werks in Arizona erwähnt, in dem in der ersten Hälfte des Jahres 2025 die Massenproduktion der 4nm-Prozesstechnologie erwartet werde. Die Aufnahme der Produktion in diesem Werk sei aufgrund eines Mangels an qualifizierten Arbeitskräften auf 2025 verschoben worden und das zweite Werk in Arizona werde voraussichtlich zwischen 2027 und 2028 in Betrieb genommen. Darüber hinaus plane TSMC, am 24. Februar eine neue Chipfabrik in Japan zu eröffnen, die im vierten Quartal 2024 in Betrieb gehen solle. Diese Expansion stehe im Einklang mit der Strategie von TSMC, den Kundenbedürfnissen und den staatlichen Subventionen in einem global zerklüfteten Umfeld gerecht zu werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TSMC ADR-Aktie: